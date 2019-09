Seful de post al Politiei din Otesani a insultat un profesor care a indraznit sa-l intrebe ce sa faca cu un portofel gasit pe strada

Despre POLIȚIE

Am găsit un PORTMONEU

Mai exact despre un om care lucrează ca polițist.

Șeful de post,PREOTEASA din com.Oteșani,jud.Vâlcea ,azi 13-09-2019,la ora 10,30 a recurs la discuții neprincipiale și insulte,în loc să răspundă scurt,civilizat ce trebuie făcut.

M-am prezentat la poliție să depun portmoneul cu actele și banii ce-i conținea.Postul de poliție era închis.

Alături, în curte,la 10m era polițistul civil și soția sa.

Am dat bună ziua și am spus că am găsit un portmoneu.Mi-a răspuns că el e liber,că să ies afară din curte și să nu-l deranjez.

I-am spus că e curtea poliției,am dreptul să rezolv o problemă cu un organ al statului și să-mi spună unde să mă adresez.

Atunci răspunsul a fost că asta e nesimțire(adică eu,interlocutorul sunt nesimțit).

I-am spus că ar trebui să-i fie rușine pentru astfel de vorbe.

Ca profesor am educat mii de elevi și zeci de vârsta sa .Putea răspunde scurt în câteva secunde.

Și…cum trebuie rezolvate problemele ivite,dacă ușa poliției e încuiată?

Numele din buletinul de identitate al cetățeanului care a pierdut portmoneul este

MIHĂILĂ I. cu domiciliul în Rm.Vâlcea,str.Ostroveni,nr….

Sunați la tel .nr.0763644654,prof.Miuță.