SC Urban SA se delimiteaza de mizeriile postate pe facebook de angajatul sau, Dan Ceausescu

Drept la replică

Cu referire la articolul apărut în Ziarul de Vâlcea, numărul din 18 septembrie2019, articol în care societatea Urban SA este pe nedrept acuzată că prin intermediul unei pagini pe facebook atacă diverse persoane sau firme şi că „atacurile virulente la adresa primarului Mircia Gutău sunt o formă de şantaj pentru ca edilul să cedeze contractul de salubrizare a municipiului firmei Urban” comunicăm următoarele:Societatea Urban SA nu are nicio legătură cu pagina de facebook menţionată înarticol. Nu susţine şi nici nu a susţinut pagina respectivă, nu are angajaţi desemnaţi să se ocupe de pagina menţionată sau să presteze orice fel de activitate pentru sauîn legătură cu acea pagină.Ideea prezentată în articolul în cauză, anume că Urban SA ar face presiuni sauşantaj la adresa domnului Mircia Gutău, primarul Rm. Vâlcea, pentru ca domnia sasă ne cedeze contractul de salubrizare a municipiului, este evident falsă. DomnulMircia Gutău nu poate să cedeze contractul de salubrizare niciunei firme, cu atâtmai puţin societăţii noastre. Actualul primar al Rm. Vâlcea a intrat în mandat îniunie 2016 atunci când municipiul avea deja încheiat contract, prin licitaţie publică,cu un operator autorizat, societatea Urban SA încetând din 2015 prestarea serviciilor pe raza municipiului Rm. Vâlcea. Posibilitatea invocată în articol, caedilul Mircia Gutău să cedeze contractul de salubrizare a municipiului către UrbanSA nu există.Suntem dezamăgiţi că autorul articolului nu a solicitat de la noi un punct devedere referitor la această situaţie atunci când s-a documentat. Urban SA este permanent deschisă comunicării şi totdeauna am răspuns pozitiv oricăror solicităride informaţii primite din partea mass media.În virtutea dreptului la replică vă solicităm să publicaţi prezenta în Ziarul de Vâlcea.

Ovidiu Şerban

Director General