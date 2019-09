Santajul polonezilor continua?! CIECH Romania a început oprirea treptată a instalaţiilor! 

Fabrica de sodă de la Râmnicu Vâlcea a început oprirea treptată a instalaţiilor

Surse de pe Platforma Chimica sustin ca CIECH Soda Ramnicu Valcea ar fi inchis oricum fabrica, avand in vedere ca exista unele probleme in ceea ce priveste conformarea la cerintele de mediu, iar uzina trebuie sa intre intr-un proces de mentenanta de cel putin doua saptamani. Polonezii profita acum si incearca sa forteze mana CET Govora pentru a obtine un pret mai bun la aburul industrial.

Pe de alta parte, polonezii baga armamentul greu la inaintare: in aceasta saptamana va avea loc o intalnire intre premierul roman si cel polonez, in cadrul careia va fi abordata si criza de pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea!

Compania CIEH Soda este pregătită pentru orice soluţie în ceea ce priveşte fabrica de sodă de la Vâlcea, varianta cea mai bună fiind realizarea unui joint-venture, împreună cu Consiliul Judeţean şi Chimcomplex, pentru construirea unei noi surse de energie, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, Witold Urbanowski, CEO CIECH Soda România, potrivit Agerpres .”Suntem pregătiţi pentru orice soluţie. Azi tot este încă posibil. Putem opri pentru un moment. O să discut şi cu firma mamă. Raportăm fiecare eveniment şi suntem pregătiţi şi…şi. Am muncit mult şi pentru pregătire de continuare şi pentru pregătire de eventuală oprire. O să o ţinem oprită cel mai scurt timp posibil, dar ştiţi cât durează până la construirea unei surse de energie nouă. Pot fi câţiva ani buni.(…) Cea mai preferată (soluţie – n. r.) de către noi este împreună cu toţi, pentru că Vâlcea are nevoie de o sursă de energie nouă şi noi vrem să fim parte de joint-venture: proprietarul de termoficare ca sursă e Consiliul judeţean, într-un fel, dar şi oraşul e parte firească de joint-venture, şi Chimcomplex, care are nevoie de abur pentru producţia sa. Cealaltă variantă ar fi să construim noi o unitate mai mică. Fiecare fabrică de sodă are sursa de energie proprie. Soluţia cea mai bună ar fi un joint-venture. Împărţim şi profiturile şi riscurile”, a explicat Urbanowski.

El a precizat că nu se pune problema închiderii fabricii, ci, dacă va fi cazul, se va opri temporar activitatea.

“Nu folosim cuvântul se închide. Dacă se întâmplă o să fie stop temporar, mentenanţă prelungită. CIEH este hotărâtă să stea în România. Vede perspective”, a spus oficialul CIEH Soda.

Conducerea companiei CIEH Soda România, deţinătoarea singurei uzine de sodă din ţară, a anunţat în urmă cu o lună că, începând din septembrie, va opri producţia în unitatea din Vâlcea, sute de angajaţi fiind în pericol să fie disponibilizaţi.

Reprezentanţii societăţii cu capital polonez au informat că principalul motiv pentru care sunt nevoiţi să ia o astfel de măsură este majorarea preţului la aburul industrial de către furnizorul CET Govora, societate aflată în insolvenţă.

Foto: Dawid Jakubowicz, presedinte CA CIECH Grup SA