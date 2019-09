Roxana Minzatu, Ministrul Fondurilor Europene: Il felicit pe presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu, pentru volumul impresionant de finantare europeana contractata in actualul mandat – peste 140 milioane euro 

Lucram indeaproape cu Consiliul Judetean Valcea, Primaria Ramnicu Valcea si ADI Salubrizare pe investitia vizand sistemul de management al deseurilor din judet, in valoare de 138 milioane lei, #fondurieuropene #POIM.

Ca finantator suntem alaturi de beneficiar in pasii pentru proiectarea, constructia si rambursarea centrului integrat de management deseuri la Roesti (depozit ecologic, statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica a deseurilor). De asemenea, colaboram cu tot ce putem pentru ca autoritatile locale sa asigure populatiei un serviciu continuu si eficient de salubrizare si eliminare ecologica a deseurilor in judetul Valcea.

Progresul acestui proiect este unul dintre punctele discutate azi cu presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Rădulescu, cu primarul municipiului Valcea, Mircia Gutau, cu presedintele ADI Salubrizare, domnul primar Adrian Cosac si cu presedintele ACoR, Daniel Baluta Achim.

Investitiile in retelele de apa si canalizare (atat proiectul fazat aflat in derulare cat si investitia aflata in pregatire) au fost, de asemenea, in lista problemelor abordate.

Am vizitat si Spitalul Judetean Valcea unde s-au implementat deja modernizari substantiale cu fonduri europene (modernizarea ambulatoriului cu 15 milioane lei in cadrul POR sunt in curs) dar mai e nevoie de interventie la sectiile ATI si bloc operator.

Il felicit pe presedintele CJ Valcea pentru volumul impresionant de finantare europeana contractata in actualul mandat – peste 140 milioane euro, pentru diversitatea investitiilor – de la drumuri judetene la reabilitarea patrimoniului cultural – si il asigur de suportul nostru pentru absorbtia acestor fonduri.

Voi reveni la Valcea, alaturi de echipa MFE; vom fi alaturi in fiecare etapa.

Multumesc colegilor de la AM POIM pentru suportul pe care inteleg ca trebuie sa il dam beneficiarilor de care depindem ca performanta.

Roxana Minzatu, Ministrul Fondurilor Europene