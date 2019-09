Remus Borza, despre soluţiile lui Dăncilă pentru a ieşi din gruza guvernamentală: Premierul nu poate duce la infinit. Trebuie să vină în Parlament

Deputatul independent Remus Borza a explicat că de vreme ce preşedintele Klaus Iohannis nu va da curs cererilor de miniştri propuşi de Viorica Dăncilă, aceasta din urmă nu poate ţine la infinit ministerele blocate, aşa că trebuie să vină pentru votul de încredere în Parlament.

Deputatul a explicat că criza este una artificială, generată de campania pentru alegerile prezidenţiale şi subliniază că în disputa dintre Guvern şi preşedinţie de la CCR, instituţia va da dreptate guvernului. Dar cum Iohannis este în campanie, va obstrucţiona permanent Guvernul Dăncilă, forţând-o pe premier să vină în Parlament pentru a obţine aprobarea privind remanierea Cabinetului.Premierul nici ea nu poate să ducă la infinit această criză, pentru că sunt multe ministere blocate. Atunci va trebui să vină în Parlament să ceară un vot de încredere”, a explicat acesta, contactat de Adevărul. Remus Borza a vorbit apoi şi despre celelalte două variante ale lui Dănciă – remaniere prin restructurare sau schimbarea compoziţiei politice – şi a subliniat că „eventualele nominalizări ale unor membri ALDE de către premierul Dăncilă pentru anumite portofolii atrage imediat ca sancţiune excluderea din ALDE.

Nu mai putem susţine că avem o alianţă, un guvern bicolor PSD-ALDE şi va trebui să-şi asume premierul un guvern monocolor, PSD. Pentru asta, evident va trebui să ceară un vot de încredere în Parlament”, Acesta a scos apoi în evidenţă neclarităţile privind majoritatea simplă şi cea calificată, şi a declarat că în cazul remanierii, deşi este nevoie de jumătate plus unu din numărul celor prezenţi, nimeni nu a menţionat că, datorită mizei, oricum vor fi prezenţi toţi parlamentarii, creând astfel o majoritate bsolută.

„Acum discuţiile sunt date cu majoritate simplă sau calificată. E o lacună în Constituţie. Dacă art. 103 şi art. 113 sunt cât se poate de clare, în ceea ce priveşte investirea Guvernului şi evident retragerea încrederii Guvernului, adică moţiunea de cenzură, Constituţia cere o majoritate absolută de jumătate plus unu din numărul total al parlamentarilor. În cazul remanierii, instituţie reglementată de articolul 85 din Constituţie nu vorbeşte în mod expres de o anumită majoritate. Dar dispoziţiile din 85, mai ales 85 alin.3, că asta-i situaţia premiză, când se schimbă structura Guvernului sau compoziţia şi când premierul e obligat să meargă în Parlament să ceară un vot de încredere, trebuie coroborat cu articolul 76 aliniatul 2, care spune că legile ordinare şi hotărârile Parlamentului se iau cu majoritate simplă. Adică cu jumătate plus unu din numărul parlamentarilor prezenţi. O aprobare a noii componenţe politice a Guvernului evident că se dă de Parlament printr-o hotărâre. Automat e nevoie de o majoritate simplă. Dar, n-a sesizat nimeni lucrul ăsta, e o situaţie când majoritatea simplă este egală cu majoritatea absolută. De ce? Pentru că miza este foarte mare.

Sunt cele două tabere sau grupări din Parlament, gruparea pro-PSD care vor să-şi menţină guvernul în funcţiune, gruparea anti-PSD care vor să-l demită, şi atunci toate partidele din Parlament cu reprezentare parlamentară îşi vor mobiliza membrii să vină la vot. Şi atunci iată că, chiar dacă e jumătate plus unu din cei prezenţi, putem constata, fizic, că avem 464 de parlamentari în şediţa comună. Şi atunci automat jumătate plus unu înseamnă tot 233. Oricât am fugi ca dracu de tămâie, această cifră nu scăpăm”, a adăugat deputatul. Cât despre votul de încredere în Parlament, Remus Borza e de părere că Dăncilă îl va obţine, deoarece pe de o parte Opoziţia nu vrea să-şi asume guvernarea, iar pe de altă parte Klaus Iohannis are nevoie de „un sac de box” pentru campania sa electorală. „Acum problema. Va avea curaj premierul Dăncilă?

Eu zic că ar trebui să-şi facă curaj, alminteri criza se va prelungi până la prezidenţiale şi s-ar putea cu consecinţe fatale pentru România, mai ales că noi ar trebui să pregătim ţara pentru criză. Ea bate la uşă. Şi atunci problema este. Va reuşi să strângă 233 de voturi? Opinia mea e că da. De ce? Pentru că Iohannis şi cu PNL nu au interes ca acest Guvern să cadă. Are nevoie Iohannis de un sac de box. Tot mesajul lui Iohannis e unul anti-PSD, anti-Dăncilă. Odată PSD intrat în Opoziţie, ar rămâne fără muniţie. Şi sigur că într-o astfel de situaţie ar câştiga Barna. Ori într-o finală Barna cu Iohannis nu-l văd prea bine cu Iohannis. Interesul lui Iohannis e să ajungă în turul doi cu Dăncilă”, a conchis Remus Borza.

