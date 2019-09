Primarul din Băbeni, Ștefan Bogdan, a întocmit un proiect ce vizează introducerea gazelor în zona Valea Mare

Încă din vara acestui an, primarul din Băbeni, Ștefan Bogdan, a întocmit un proiect ce vizează introducerea gazelor în zona Valea Mare, pe alte 14 străzi: „Am depus proiectul pentru extinderea reţelei de gaze naturale în zona Valea Mare, unul deja ne-a fost aprobat, de 600.000 euro, şi am mai făcut un proiect pe care l-am şi depus, în care sunt cuprinse 14 străzi. Proiectul este depus la Fondul Naţional de Investiţii şi sunt convins că vom reuşi să accesăm şi acest proiect”. În luna iulie, primarul Ștefan Bogdan a finalizat proiectul de asfaltare care a cuprins 13 străzi: „În continuare vom pune accent pe modernizarea străzilor şi uliţelor. Vom mai scoate la licitaţie alte 42 de străzi, toate uliţele care au mai rămas neasfaltate în Băbeni, rigole şi trotuare în zona Valea Mare, amenajarea de rigole şi schimbarea conductei de apă în zona Tătărani, modernizarea spaţiului din faţa Casei de Cultură şi mai multe locuir de parcare printre blocuri”. În luna mai, Consiliul Local al oraşului Băbeni a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi a 3 obiective de investiţii: „Înlocuire reţea de apă şi realizare racorduri Tătărani, oraşul Băbeni”, în sumă de 220.090 lei; „Rigolă betonată şi podeţe pe DN 64, 1150 ml, oraşul Băbeni”, în sumă de 609.845 lei; „Extindere reţea electrică Bonciu – Uzina Mecanică, oraşul Băbeni”, în sumă de 757.371 lei. În cursul lunii mai, tot Consiliul Local al oraşului Băbeni a aprobat proiectul bugetului local pe 2019 la nivelul sumei de 27,8 milioane de lei. Anul acesta, Primăria Băbeni a stabilit indicatorii tehnico-economici aferenţi la mai multe obiective de investiţii, printre care: „Amenajare copertină pentru adăpost lemne la Şcoala Gimnazială sat Valea Mare”, în sumă de 18.871 lei; „Construire cabină pază la Şcoala Gimnazială sat Valea Mare, oraş Băbeni, judeţul Vâlcea” în sumă de 14.445 lei; “Amenajare plafoane cu gips carton la Şcoala Gimnazială sat Valea Mare, oraş Băbeni, judeţul Vâlcea” în sumă de 76.208 lei; „Înlocuire reţea de apă şi realizare racorduri în oraşul Băbeni, sat Tătărani, judeţul Vâlcea” în sumă de 337.747 lei; „Reabilitare pod rutier care travesează canalul Braia care leagă străzile Bonciu şi Coloniei” în oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea” în sumă de 171.781 lei; “Amenajare trotuar lungime 1 km, adiacent DN 64, între Hotel DM – Şcoala Gimnazială sat Valea Mare” în sumă de 317.158 lei, etc.