Primarul comunei Pesceana, Ion Vasile, va construi un nou cămin cultural în localitate

Cu fonduri de la Guvern, primarul comunei Pesceana, Ion Vasile, va construi un nou cămin cultural, pentru care primăria tocmai a depus un deviz: „De mai mulți ani mă duc la CNI, acum avem toate avizele, urmează avizul de la direcţia tehnico-economică. Tot la Compania Naţională de Investiţii avem și proiectul de modernizare a primăriei, restaurarea bisericii din satul Negraia şi construirea unei săli de sport, proiecte pentru care suntem în aşteptare în vederea finanţării. Deocamdată, ar fi bine să se realizeze proiectul de construire a căminului cultural, fiindcă Pesceana nu are o astfel de locaţie”. Primarul Ion Vasile pregătește extinderea rețelei de canalizare, pe o lungime de 11 km, de-a lungul drumului judeţean. Conform primarului Ion Vasile, în vara acestui an a început programul de asfaltare de drumuri în satele Lupoaia şi Ursoaia. În cursul lunii aprilie, Consiliul local al comunei Pesceana a aprobat bugetul local pe anul 2019 la nivelul sumei de circa 21 milioane de lei. În luna martie, primarul comunei Pesceana, Ion Vasile, a finalizat lucrările de extindere și modernizare a iluminatului public în toate cele 6 sate (Lupoaia, Ursoaia, Roeşti, Pesceana, Cermegeşti și Negraia), fiind montate peste 650 de lămpi cu LED. Valoarea investiției, realizată prin PNDL 2, este de 400.000 lei, dar încă se așteaptă alocarea sumei de la Guvern pentru a plăti firma care a realizat lucrarea. În luna februarie, primarul Ion Vasile a scos la licitație lucrările de reabilitare a şcolii şi a dispensarului uman din localitate. La începutul acestui an, a fost desemnat constructorul pentru execuţia lucrărilor de asfaltare a drumului comunal 112, care unește comunele Pesceana și Roești, şi construirea podurilor: „Acest drum va scurta cu circa 30 de kilometri distanța dintre aceste două localități, va pune în valoare potențialul agroturistic al zonei și va facilita și transportul gunoiului spre viitoarea groapă ecologică care se va construi la Roeşti”. Dintre cele 5 proiecte finanţate prin PNDL, cel mai mare proiect ce va fi implementat de primarul comunei Pesceana priveşte asfaltarea drumului DC 112, care face legătură dintre Pesceana şi comuna Roeşti.