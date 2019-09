Primăria Bărbăteşti a aprobat executarea lucrărilor de punere în siguranţă a drumului de interes local Băltăreţ

La data de 30 august 2019, Consiliul Local al Comunei Bărbăteşti a aprobat executarea lucrărilor de punere în siguranţă a drumului de interes local Băltăreţ ce face legătura între satele Bodelti și Bărbăteşti, afectat de calamități, inclus pe lista sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului „Lucrări în primă urgenţă”, anexă la Ordinul MDRAP nr. 2317 din 06.08.2019. Prin Hotărârea nr. 23/2019, Consiliul Local al Comunei Bărbăteşti a aprobat proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural, comuna Bărbăteşti”, precum şi necesitatea şi oportunitatea realizării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii culturale şi dotării aşezământului cultural din comună. Investiţia se încadrează în strategia de dezvoltare locală a comunei Bărbăteşti 2014-2020. Căminul cultural din comuna Bărbăteşti, reabilitat, modernizat şi dotat îşi va păstra destinaţia de aşezământ cultural timp de minimum 15 ani. În luna aprilie, tot Consiliul Local a adoptat proiectul de buget pe 2019 estimat la suma de 7,9 milioane de lei. Primarul Constantin Banacu a inaugurat centrul medical performant amenajat în comuna Bărbăteşti. Investiţia s-a ridicat la valoarea de 20 miliarde de lei vechi, banii fiind obţinuţi prin PNDL II. Aici, vor funcţiona mai multe cabinete: stomatologie, farmacie, medicină de familie, Interne, cardiologie, ORL-ist şi nu numai. În perioada următoare, primarul Constantin Banacu intenţionează să dezvolte masiv zona turistică atât pe Cheile Otăsăului, cât şi pe Drumul Mănăstirilor Olteniei de sub Munte, drum care traversează prin partea de vest localitatea: „Anul trecut, s-a înregistrat un aflux masiv de turişti pe drumul mănăstirilor, semn că promovarea acestui drum a ajuns la nivel naţional. Mulţi turişti cazaţi în Olăneşti sau în Horezu sau în orice zonă a Vâlcii au dorit să străbată acest drum de sub Căpăţânii. În acest sens este oportun pentru Bărbăteşti să se dezvolte unităţi de cazare pentru că zona poate valorifica tot potenţialul pe care îl avem. Am primit fonduri guvernamentale pentru schimbarea învelitorii și reabilitarea Școlii Negrulești, dar și pentru construirea unui dispensar în comuna Bărbătești, iar aceste două investiții au o valoare de circa 25 miliarde de lei vechi”.