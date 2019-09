Petrut cel obraznicut de la Filarmonica îi creeaza deservicii lui… Mircia Gutau

Cocotat in fruntea Filarmonicii Ramnicu Valcea, cu sprijinul direct al primarului Mircia Gutau, imberbul Petrut Constantinescu da dovada de infatuare maxima! Priceputul la toate si la nimic, guralivul Petru Constantinescu, acest pui rotarian ingamfat si cu nasul lung cat o prajina, isi pune in situatii penibile protectorul politic. Adica pe Mircia Gutau! Petrut se comporta ca Voda prin loboda si are un comportament care denota grave probleme de caracter, de educatie si de bun simt. Daca ii reproseaza cineva atitudinea, directorul din intamplare de la Filarmonica sare in sus si spune ca el are sustinerea totala a primarului Mircia Gutau. Chiar si cand face tampenii sau activitati mai mult sau mai putin in cadrul legal! Asa este, domnule Mircia Gutau, vi-l asumati pe Petrut cel obraznicut?! Un audit al Primariei Ramnicului la aceasta institutie ar releva extrem de multe aspecte…

Nicu Trandafir