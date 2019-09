Nesimțire dusă la extrem de către firma de transport în comun Galex Cosimex, care activează în Orașul Ocnele Mari, oamenii merg precum sardinele înghesuite în conservă: mai exact 36 de persoane într-un microbuz cu doar 19 locuri , astăzi (marti – nr) la ora 12 pe ruta Ocnele Mari- Râmnicu Vâlcea. Sa nu mai spunem ca nu au o oră fixa la care se pleaca de la capat de linie, fiecare șofer pleaca la ce oră are chef și nu respectă ruta, circula pe unde este mai aproape de propria lui casă, autobuzele și molicrobuzele sunt jalnice, te rogi sa reușești să ajungi în oraș ca sa ajungi la serviciu, sa nu mai rămână in până și să se strice, cine stie pe unde, pe traseu. Preturile biletelor si abonamentelor, pe cei 9 km de traseu sunt identice sau chiar mai mari, decat al firmelor care au trasee de 30-35 km , la ora 9 și iar 11 nu exista autobuze până la ca pt de linie, iar în weekend și sărbători legale, daca ai noroc circula 5 autobuze toată ziua, ca de Paste, Crăciun, etc.. nici unul nu circula , mergi pe jos daca ai norocul sa lucrezi in astfel de zile. Lista poate continua, administrația locală nu stiu cum sa se mai scuze, ca nu au nicio legătură cu ei, ca doar zici ca au ruta pe Marte , nu pe raza orașului pe care îl administrează …. ce să mai….suntem de râsul tuturor!!!!

Postare pe facebook a unui… calator

Asteptam reactia Politiei Rutiere!