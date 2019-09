Liderul de sindicat de la Uzinele Sodice, Adrian Mugioiu, politizeaza protestele sindicale! Pretul la abur a fost scazut, dar polonezii au dat cu flit conducerii CET Govora!

Conducerea Consiliului Judetean Valcea impreuna cu administratorul judiciar de la CET Govora au gasit solutii pentru micsorarea pretului la gigacalorie-abur! Reducerea este semnificativa! Din pacate, polonezii de la CIECH Soda Romania, in frunte cu Witold Urbanowski, dau dovada de inflexibilitate si incapatanare maxima, o reticenta bolnavicioasa in negociere, refuzand oferta CET-ului. In aceste conditii, dar si in contextul existentei unui dosar penal la DNA tocmai pentru vanzarea aburului ani de zile catre CIECH (USG) – sub pretul de productie, demersurile sindicale ale liderului Adrian Mugioiu sunt de neinteles! Mugioiu ameninta cu proteste sindicale si mars al muncitorilor de pe platforma! Care este scopul acestor miscari asa-zis sindicale?! Este clar ca nu urmareste rezolvarea amiabila si la masa negocierilor a acestei crize de moment, INTERESUL LUI MUGIOIU POATE SA FIE CONSIDERAT DE-ACUM – UNUL POLITIC! Mugioiu si gasca sustin o ABERATIE: pentru a incasa profituri de milioane de euro polonezii de la CIECH – CET-ul trebuie sa le vanda abur sub pretul de productie, iar conducerea CJ si administratorii judiciar si special sa infunde puscaria pentru aceasta decizie care va falimenta sigur CET Govora! Adevarul este ca CIECH Soda Romania poate sa suporte lejer noul pret la abur, dar nu doreste sa-si diminueze profiturile colosale din Romania!

Tiberiu Pirnau