Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP (www.e-licitatie.ro). Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro. Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, la rubrica “Documente si clarificari”, atasarea diverselor comunicari facute de Entitatea Contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti. Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati, si implicit raspunsurile aferente din partea Entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art.172, alin 3 din Legea 99/2016 si a Notificarii nr. 247 emisa de ANAP in data de 06.09.2016. Conform prevederilor art.172 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor transmite cel mai târziu cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, la adresa: www.e- licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii – sectiunea Intrebari. In masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde in a 10 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii – sectiunea Intrebari. Se va prezenta DUAE in format .xml si .pdf In vederea completarii DUAE se vor respecta urmatorii pasi: – Documentul atasat in Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” se va incarca in urmatoarele link-uri: https://ec.europa.eu/tools/espd sau https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si se completeaza sectiunile solicitate mai sus; – dupa finalizare DUAE se va exporta atat in format xml cat si in format pdf. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.; – DUAE in format pdf. va fi semnat de asemenea si olograf de catre reprezentantul legal / imputerrnicit al operatorului economic. Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de completare a DUAE pot fi accestate de la link-ul de mai jos: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf. Pentru o mai buna intelegere a modului de utilizare a documentului DUAE, mentinem atasat prezentei Documentatii de atribuire si formularul editabil [ format pus la dispozitie la nivelul ghidului de utilizare DUAE si difuzat de catre ANAP prin Notificarea nr.237 din 01.09.2016].