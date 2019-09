Dezvaluiri incendiare! Cum a ajuns Petrut Constantinescu din administrator de carciuma… director la Filarmonica Ramnicu Valcea!

Imediat dupa ce a aparut articolul despre Petrut cel Obraznicut (nume ce va deveni renume!) au inceput sa curga informatiile despre personajul, care aproape ca si-a trecut pe persoana fizica Filarmonica Ramnicu Valcea. Petrut Constantinescu, fiul Sandei Constantinescu, fost director al Bibliotecii Judetene Valcea, si al lui Dorel Constantinescu, fost ziarist comunist, transformat in capitalist peste noapte si rotarian de frunte, cu conexiuni multiple in lumea oamenilor de afaceri valceni, dar si in domeniul politico-administrativ al judetului. Fratele lui Petrut Obraznicut este Dinu Constantinescu, ajuns pe criterii de prietenie politica, mare administrator special la CET Govora, acolo unde ajunge din joi In Paste si incaseaza un onorariu exorbitant!

Revenind la imberbul Petrut Constantinescu am aflat ca baiatul acesta nu are nicio tangenta cu lumea culturala minunata a Filarmonicii, are studii de Pedagogie, dar nu a predat niciodata, fiind aproape 12 ani (ATENTIE!) administrator de carciuma la Calimanesti. De acolo a fost pus pe liber de patron la presiunea angajatilor care nu au mai suportat comportamentul arogant si limbajul deplasat al lui Petrut Obraznicut, care se credea un fel de satrap pe mosie. Ajuns director, din intamplare, in anul 2018 la Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Ramnicu Valcea, la insistentele mamei si tatalui – in cercurile politice decidente ale Ramnicului, Petrut Constantinescu si-a dat arama pe fata si a inceput sa-si arate caracterul dual.

Intr-un mod de-a dreptul agresiv a luat-o la tinta pe doamna Meda Stanciu, concert maestru al Filarmonicii, o artista apreciata la nivel national pentru talentul interpretativ. Timp de mai multe luni a hartuit-o verbal constant si a fortat-o in cele din urma sa-si depuna demisia. Da, dragi valceni iubitori ai muzicii clasice, Meda Stanciu nu mai canta la Filarmonica de la Ramnicu Valcea, a plecat la Craiova unde a fost primita cu bratele deschise de Opera Nationala, care a angajat-o imediat! Din informatiile noastre si alti angajati ai filarmonicii, care nu mai suporta ifosele lui Petrut Constantinescu, intentioneaza sa plece, fiind in tratative cu alte filarmonici din tara! Va ramane acest individ singur, sa stinga lumina la institutia culturala, fosta de prim rang, unde nu au mai venit de luni bune artisti de calitate! Ne exprimam speranta ca primarul Mircia Gutau isi va lua mana de pe acest Petrut Obraznicut si-l va trimite acolo unde ii este locul…

Vom reveni cu alte dezvaluiri incendiare!

Tiberiu Pirnau