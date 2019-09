Dan Ceausescu de la SC Urban SA “scoate Valcea din mizerie”, prin amenintari, injuraturi si dezinformari grosiere

Dan Ceausescu, unul dintre directorii de la firma de salubritate SC Urban SA, a creat in urma cu cativa ani o pagina “anonima” pe facebook: Scoatem Valcea din Mizerie. In spatele acestui asa-zis anonimat – ipochimenul a injurat ani de zile pe toata lumea: de la primar, presedinte de Consiliu Judetean, parlamentari, ziaristi, firmele care concureaza Urbanul etc! NU ar fi nicio problema daca pe pagina s-ar exprima puncte de vedere critice intr-un limbaj decent, civilizat, nu prin insulte, manipulari, dezinformari grosiere, denigrari, amenintari si injuraturi asa cum a explodat miercuri, 18 septembrie, cand l-a injurat pe primarul Mircia Gutau la modul mizerabil pentru conditiile din Maternitatea Ramnicu Valcea. O aberatie imensa, avand in vedere ca maternitatea nu se afla in subordinea Primariei Ramnicu Valcea.

Iata ce a scris acest Dan Ceausescu:

…Îți doresc ca toate femeile din familia ta și din familiile cetățenilor pe care i-ai uns cu onoare să nască în condițiile acestea !