Daca ar avea demnitate si onoare, Iuliana Moise (ALDE) si-ar da demisia din functia de director al RAR Valcea. Scandalul de coruptie in care a fost implicata aceasta institutie sub sefia ei, perchizitiile politistilor anticoruptie – nu pot sa fie sterse cu buretele si Iuliana Moise, sa ramana in continuare pe functie. Numai un naiv crede ca un director nu stie cu ce se ocupa subordonatii sai! Mai ales ca inginerul arestat Cornel Bercu era omul de incredere al acesteia, coleg de partid, promovat la RAR de insasi Moise.

Cornel Bercu, fost membru al PD până în 2008, apoi membru al PDL Dragasani si consilier local al municipiului Dragasani din partea acestui partid pana in anul 2012, apoi membru si vicepresedinte al PPDD Dragasani, apoi membru al ALDE, iar in prezent vicepresedinte ALDE Dragasani.

Conducerea nationala a Registrului Auto Roman trebuie sa o concedieze urgent pe Iuliana Moise pentru deservicii grave aduse imaginii acestei institutii, iar conducerea poltica a judetului sa masoare cu maxima atentie pe cine mai promoveaza in astfel de functii!

Tiberiu Pirnau