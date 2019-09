Cristian Buican se AUTODENUNTA: CET Govora a fost o sursă de corupţie în judeţul Vâlcea, încă de la preluarea acesteia de Consiliul Judeţean 

Ziarul de Valcea detine o inregistrare audio INCENDIARA, plus alte dovezi, din care reiese că deputatul Cristian Buican, președintele PNL Vâlcea, a făcut trafic de influență în anul 2015 la CET Govora pentru a-l angaja pe Ion Idu (foto) pe funcția de director Resurse Umane. Buican a exercitat presiuni politice asupra fostului director general Mihai Bălan pentru a-l angaja pe Idu, care este ginerele fostului primar liberal Gheorghe Mirea din Budești. Chiar fostul director de la CET Govora depus un denunt in acest sens la DNA. Cristian Buican deținea în perioada traficului de influență frâiele județului, el fiind de facto stăpânul absolut al Vâlcii, prin prisma majorității liberale în Consiliul Județean Vâlcea, forul care are în subordine CET Govora. Astfel a fost angajat pe un salariu de aproape 2000 de euro lunar – Ion Idu în locul Ioanei Liță, o doamnă cu o activitate ireproșabilă de zeci de ani în domeniul resurselor umane la CET Govora. Mihai Bălan a cedat la presiunile lui Cristian Buican și, împreună cu Consiliul de Administrație din acea perioadă, l-a angajat pe Ion Idu! Am depus si noi toate dovezile la DNA! Așadar, AMR-ul a început să funcționeze în cazul baronului galben Buican!

La DNA Structura Teritoriala Pitesti exista in lucru un dosar cu nr 37/P/2016 care vizeaza aceasta infractiune. Procurorii au inceput deja urmarirea penala! Asadar, ipocrizia deputatului Buican pe tema CET Govora este maxima, in conditiile in care el insusi este cercetat pentru trafic de influenta la aceasta societate.