Percheziții la RAR în Vâlcea! Acuzații grave privind înmatricularea mașinilor – Este vizata si directoarea Iuliana Moise!

Descriere foto: Perchezitii

UPDATE: In data de 10 septembrie, cu o zi înaintea perchezițiilor, sefa sucursalei RAR Vâlcea, Iuliana Moise, a intrat subit în concediu medical. Aceasta a fost chemată de urgență de politistii DGA din concediu medical la sediul instituției. Pe surse am aflat ca este vizat, in principal, un apropiat al Iulianei Moise, inginerul Bercu (coleg de partid la ALDE cu Moise), toata familia acestuia fiind azi prezenta la sediul RAR. Revenim cu amanunte.

Ofiţeri de poliţie judiciară din 22 de servicii judeţene ale Direcţiei Generale Anticorupţie şi Structura Centrală efectuează, miercuri, 47 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Sibiu, Vâlcea şi Mureş, pentru probarea unor fapte de corupţie săvârşite de funcţionari publici, legat de identificarea, omologarea şi verificarea stării tehnice a unor autovehicule pentru înmatriculare – potrivit dcnews.ro