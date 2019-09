Dupa victoria de la US Open, Bianca Andreescu urca pana pe 5 in clasamentul WTA

Noua senzatie a tenisului feminin, canadianca Bianca Andreescu, a castigat ultimul turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea de 19 ani cu origini romanesti a trecut in finala in minimum de seturi de Serena Williams, desi cele mai bune agentii de pariuri online o dadeau cu sansa a doua.

Sunt multe similitudini cu finala de anul trecut de la US Open, cand Serena Williams a pierdut tot in doua seturi in fata niponei Naomi Osaka. Japoneza in varsta de 20 ani la acel moment se afla tot la primul sau titlu de Grand Slam.

Bianca a depasit-o pe Halep in clasament

Bianca Andreescu este prima jucatoare din Canada care castiga la US Open si a 24-a din Era Open care se impune aici. Interesant este ca in ultimii 5 ani am avut doar jucatoare ce au castigat pentru prima data la US Open. La acest turneu Bianca a pierdut doar doua seturi. Se intampla cu Taylor Townsend, cea care o elimina pe Halep in turul II, dar si cu Elise Mertens.

Apropo de Halep, romanca a coborat pe pozitia a sasea in clasament, aflandu-se la 32 puncte in spatele Biancai Andreescu. Inaintea US Open canadianca se situa pe locul 14, pentru ca acum sa urce pana pe pozitia a cincea.

Cine este Bianca Andreescu?

Bianca s-a nascut in Canada, insa atat parintii sai, cat si bunicii sai sunt din Romania. Ea joaca in circuitul profesionist de la 15 ani, avand cateva rezultate remarcabile inca de anul trecut. Atunci participa in turnee challenger si futures. Explozia a venit insa in acest an, cand a castigat turneul de la Indian Wells beneficiind de un wild card. Este prima jucatoare ce reuseste sa se impuna la Indian Wells avand un wild card.

Aceasta a fost a cincea finala din 2019 la care Bianca a participat, invinsa fiind la Auckland la inceput de an, impunandu-se la Newport Beach, Indian Wells si Miami. Finala turneului de la Miami a disputat-o in urma cu o luna tot cu Serena Williams. Atunci americanca a abandonat dupa ce Bianca reusise breakul in primul set.

Programul Biancai Andreescu

In cea de-a doua jumatate a lunii septembrie Bianca Andreescu va participa la 3 turnee din circuitul asiatic. Este vorba despre cele de la Osaka, Wuhan si Beijing. Anul trecut nu a participat la niciuna dintre cele 3 competitii, neavand niciun punct de aparat. Este foarte posibil, asadar, ca Bianca Andreescu sa mai urce pana la sfarsitul anului in clasamentul WTA.