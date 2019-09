Tur de forţă al primarului Mircia Gutău la deschiderea noului an şcolar 

Din dorinţa de a transmite urările de succes cât mai multor elevi cu ocazia deschiderii noului an şcolar, primarul Mircia Gutău a făcut un adevărat tur de forţă în dimineaţa zilei de 9 septembrie, reuşind să participe la festivităţile organizate la cinci unităţi şcolare din municipiu. Prima participare, de la ora 8.30, a avut-o la Şcoala ”Anton Pann” din Ostroveni, unde recent au fost finalizate lucrările la spaţiul din faţa imobilului şi a fost amenajat, în imediata apropiere, un foarte modern şi elegant loc de joacă şi relaxare de aproximativ 3.000 mp. A urmat Şcoala Gimnazială nr. 10, tot în cartierul Ostroveni, unde s-au făcut de asemenea lucrări de amenajare şi reabilitare, iar din acest an, la trecerea de pietoni de pe str. Luceafărului din faţa şcolii, s-a montat un semafor cu buton pentru creşterea siguranţei elevilor. Următorul popas a fost făcut la Colegiul Naţional de Informatică ”Matei Basarab”, obiect – la acest moment – al unei investiţii finanţată din fonduri europene ce vizează reabilitarea termică a clădirilor şcolii. După aceea, edilul-şef a s-a deplasat la Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân”, unitate care anul viitor va împlini un secol de existenţă, planurile Municipalităţii având în vedere reabilitarea sălii de sport, precum şi modernizarea sălii de festivităţi, iar un alt proiect cu fonduri europene are drept obiectiv reabilitarea termică a cantinei şi internatului acestui colegiu, din zona Nord. În fine, ultima oprire a fost făcută în jurul orei 11.00 la Şcoala Gimnazială ”Take Ionescu” din zona centrală, unde cea mai recentă dintr-un lung şir de investiţii vizează transformarea fostei grădiniţe din vecinătate, de pe str. General Praporgescu, într-un spaţiu pentru clasele pregătitoare, care să fie astfel separate de clasele primare şi de gimnaziu.

În acelaşi timp, viceprimarul Carmen Preda a participat la ceremoniile de deschidere de an şcolar de la Colegiul Energetic, Colegiul Naţional de Informatică ”Matei Basarab”, Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Gimanzială ”Take Ionescu”.