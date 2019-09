Eugen Neata, deputat PSD de Valcea, a participat la deschiderea anului școlar în comuna Popești

Bucurie și emoție în școli!

Deschiderea noului an școlar este un prilej de bucurie și emoție pentru elevi, părinți, dascăli și pentru noi, cei care ne aducem aminte cu nostalgie de momentele în care așteptam cu nerăbdare începerea școlii.

Astăzi, cu mari emoții, am participat în comuna Popești la deschiderea anului școlar.

Dragi elevi, pentru a putea să vă îndepliniți visele, pentru a realiza ceea ce vă doriți în viață, trebuie să vă respectați părinții și profesorii, să învățați, să întrebați atunci când nu știți, să fiți buni și înțelegători cu cei din jurul vostru.

Dascălilor le urez succes în pregătirea generației de mâine.

Le mulțumesc părinților și celor care mi-au fost profesori pentru că m-au educat, m-au învățat să fiu om bun și m-au îndrumat în viață!

Tuturor celor implicați în noul an școlar, copii, părinți, dascăli le urez succes și multe realizări!

Felicitări doamnei primar Aurora Măgură pentru dragostea manifestată față de oamenii din această comună și pentru implicarea sa în modernizarea tuturor școlilor din această frumoasă localitate!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea