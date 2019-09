Valcea ia FOC: Trei zile de mitinguri ale sindicatelor de pe Platforma Chimica! Premierul Viorica Dancila ar fi putut rezolva TOTUL, dar nu a fost interesata!

Mitingurile muncitorilor de pe Platforma Chimică, aprobate de primarul Râmnicului, Mircia Gutău

Prin avizul nr. 29/6 septembrie 2019, primarul Râmnicului, Mircia Gutău, a aprobat desfăşurarea unor manifestaţii de protest sub formă de miting în perioada 10.09.2019-12.09.2019, în intervalul orar 09.00-11.30, în municipiul Râmnicu Vâlcea, în faţa sediului Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi pe trotuarul şi aleile pietonale din faţa sediului Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, organizate de Sindicatul Sodistul din Ciech Soda România, Sindicatul Chimistul din Chimcomplex Borzeşti – Sucursala Rm. Vâlcea, Sindicatul 2015 CET din CET Govora, sindicatele din Federaţia Salorca din SNS SA – SEM Rm. Vâlcea și Cartel ALFA – Filiala Vâlcea. Sindicaliștii trebuie să respecte următoarele condiţii: în zonele de manifestare participanţii la mitinguri nu vor afecta spaţiul verde; pentru afluirea şi defluirea participanţilor se vor utiliza trotuarele aferente următoarelor artere de circulaţie: strada General Praporgescu, bulevardul Tudor Vladimirescu, Scuarul Mircea cel Bătrân şi strada Calea lui Traian, inclusiv trecerile de pietoni existente în zonă, defluirea se va face în mod continuu şi paşnic, fără a stânjeni circulaţia auto şi pietonală din zonă; se instituie restricţie temporară de circulaţie pe prima bandă a bulevardului Tudor Vladimirescu, direcţia de mers est-vest, de la intersecţia cu strada General Magheru şi până la intersecţia cu Calea lui Traian, pe perioada desfăşurării adunărilor publice sub formă de miting; se închide temporar circulaţia auto, prin montarea de indicatoare rutiere de interzicere acces, pe strada General Praporgescu de la intersecţia cu strada Constantin Brâncoveanu şi până la intersecţia cu bulevardul Tudor Vladimirescu, precum şi pe strada Căpitan Mărăşanu, pe perioada desfăşurării adunărilor publice sub formă de miting; se interzice staţionarea autoturismelor aparţinând participanţilor la adunările publice sub formă de miting, pe următoarele artere de circulaţie – bulevardul Tudor Vladimirescu, strada General Praporgescu şi strada Căpitan Mărăşanu; organizatorii au obligaţia să informeze participanţii la adunările publice despre măsurile de afluire şi defluire, cu respectarea regulilor de circulaţie şi folosirea trotuarelor şi a trecerilor de pietoni existente; organizatorii sunt obligaţi să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice sau care se află sub influenţa acestora; organizatorii sunt obligaţi să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze organelor de poliţie; organizatorii sunt obligaţi să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora; persoanele împuternicite din partea organizatorilor să asigure măsurile de ordine publică pe timpul desfăşurării adunărilor publice sub formă de miting, astfel încât acestea să se desfăşoare în condiţii paşnice, civilizate şi să nu degenereze în acte de violenţă – vor purta însemn distinctiv banderole albe pe braţul stâng; persoanele sunt stabilite de organizatori împreună cu reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea. Organizatorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru modul de desfăşurare a adunării publice şi pentru respectarea dispoziţiilor Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

(Petre Coman)