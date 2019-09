Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea prezintă spectacolul „STEAUA FĂRĂ NUME” 

Sinopsis:

Spectatorii sunt invitați ca prin intermediul acestui spectacol să descopere frumusețea teatrului într-o reprezentație ce aduce pe scena vâlceană comedia “Steaua fără nume” în care personajele din opera lui Mihail Sebastian își exprimă fără niciun fel de ocolișuri nevoia de cunoaștere, fiind într-o continuă căutare a sinelui, iar în cele din urmă predomină nevoia firească și umană de a iubi și de a fi iubit. Misterul rămâne în prim-plan deoarece nu se poate descifra nicio certitudine de reciprocitate a acestei armonii existențiale.

* * *

Despre spectacol, regizorul Vlad Popescu a declarat: „Steaua fără nume” este povestea tragi-comică a coliziunii dintre două universuri, a doi oameni cu principii total diferite de viață, a căror întâlnire și șansă de a se întâlni și iubi nu ar fi fost posibilă, dar care, printr-o întâmplare – sau nu, pentru o clipă, ajung să se contopească, să se completeze și să se transforme. Dar pentru că orice comedie respectabilă are la bază o dramă, siguranța și confortul, teama de-a nu fi judecat, de-a deține „controlul” înving întotdeauna fragilitatea existenței libere, spontane, exuberante a iubirii. Aici un rol dominant îl are și societatea, „gura târgului”, o prezență invizibilă, malefică, a mediocrității, care are drept scop nimicirea oricărui lucru particular, care are nevoie să știe tot, să vadă tot, să controleze tot. Masa asta uniformă de gândire creează tipare, pune presiune și, de cele mai multe ori, distruge vise, indivizi, vieți.

* * *

Fotograf / Foto credit: Bogdan SANDU

* * *

Durata spectacolului 2 ore și 30 minute (cu pauză)