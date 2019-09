Protejarea telefonului tau nu trebuie sa fie problematica: Iata ce 9 sfaturi sa NU ignori 

Telefoanele mobile au devenit tot mai importante in viata tuturor oamenilor care nu isi pot concepe rutina cotidiana fara folosirea acestor dispozitive. Preturile ridicate ale unor smartphone-uri performante ii obliga pe multi sa aiba tot mai mare grija ca nu cumva sa se zgarie, sa se strice definitiv sau sa aiba nevoie de reparatii majore, astfel fiind nevoiti sa investeasca alte sume de bani pentru un nou aparat.

Protejarea lor nu ar trebui sa fie problematica. Pana la urma, orice lucru poate fi aparat de diferite incidente nedorite pentru a nu suferi distrugeri iremediabile. Telefoanele inteligente de astazi provoaca dependenta pentru ca au un design deosebit, sunt moderne, cu functii multiple si reusesc sa se transforme oricand in adevarate surse de entertainment.

Afla 9 sfaturi utile pentru a proteja optim telefonul tau!

Cumpara o husa speciala, care sa-l apere perfect impotriva zgarieturilor si a socurilor. Cerceteaza pe indelete modelele de huse pentru telefoanele iPhone sau pentru orice alta marca si alege una care sa se potriveasca nevoilor tale. Husele de silicon sunt ideale;

Aplica si o folie de protectie pe display si vei reusi sa eviti spargerea ecranului daca scapi din mana telefonul. Desi este posibila infolierea de catre oricine, sfatul specialistilor este sa apelezi la un service.

Ar fi bine sa nu mergi cu el in mana pe strada. Pune-l in geanta sau in buzunar si fereste-l astfel de eventuale accidente nedorite;

Ai grija la variatiile bruste de temperatura pentru ca nu-i fac deloc bine. Caldura prea mare sau frigul generos ar putea sa duca la diverse probleme de functionare, chiar la deteriorarea bateriei;

Nu-l lua cu tine la plaja, desi esti tentat sa o faci pentru ca ai nevoie sa vorbesti la telefon, sa faci selfie, sa iti verifici look-ul sau sa te joci pentru a pierde timpul. Nisipul fin poate zgaria carcasa sau display-ul si poate patrunde in interiorul telefonului;

De preferat ar fi sa nu-l iei cu tine in bucatarie sau in baie pentru ca aici ar putea intra in contact cu apa, suc, cafea, supa sau alte lichide, iar acest lucru ar duce la posibile defectiuni minore sau majore;

Verifica inainte de a baga rufele la spalat daca nu cumva ai pus si telefonul in cuva masinii. Multe persoane au uitat de el, pur si simplu, si l-au stricat iremediabil;

Ce-ai spune sa inchei o asigurare pentru telefon? Aceasta va acoperi diferite probleme ce s-ar putea ivi in viitor, inclusiv un posibil furt. Desi poate ti se va parea cam costisitor, de fapt nu este deloc asa. Practic, vei plati cativa euro pe luna, nu mai mult;