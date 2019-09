Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, ne-a declarat imediat după încheierea ședinței de la Ministerul Finanțelor privitoare la criza de pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea:

“Intalnirea pe care am solicitat-o la nivel guvernamental s-a incheiat in urma cu putin timp.

La Ministerul de Finante in prezenta domnului ministru Eugen Orlando Teodorovici si a conducerii CEO, Romgaz si alti responsabili guvernamentali, am prezentat problematica de pe platforma chimica la zi, problematica pe care eu am semnalat-o in mai multe randuri prin demersuri legale si oficiale.

S-au identificat solutiile astfel incat necesarul de carbune si de gaz vor fi asigurate pentru CET Govora pentru producerea energiei electrice si a aburului necesar”.

Avand in vedere problematica extrem de dificila de pe Platforma Chimica, punem – totusi – un semn de intrebare in legatura cu bunele intentii si actiunile concrete ale ministrului Teodorovici si directorilor CEO si Romgaz! Speram sa nu fie gargara mestesugita ceea ce i-au spus presedintelui CJ Valcea, Constantin Radulescu! Vestea cea mai buna era daca se gasea o solutie in legatura cu certificatele de emisii CO2 care sunt adevarate pietre de moara pentru producatorii de energie electrica pe baza de carbune!

Tiberiu Pirnau