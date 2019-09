Procuroarea Daniela Lupu, care i-a tinut ani de zile la sertar dosarul de corupție al deputatului liberal Cristian Buican, si-a depus demisia de la DNA Pitesti

MARE PAGUBA – Dupa ani de paradeli, procuroarea Daniela Lupu a demisionat de la sefia DNA Pitesti. Lupu se intoarce la Parchetul Tribunalului Valcea. Daniela Lupu a ramas in istorie cu facaturi si inscenari scandaloase, precum dosarul fostului presedinte al CJ Arges Constantin Nicolescu, in care a primit 42 de achitari crancene, sau executia fostului sef al Politiei Rutiere Lucian Dinita, pe motiv ca ar fi primit un miel, doi curcani si 5 kg de pastrav

Drum bun, cale batuta! In doua saptamani DNA se va curata de inca un procuror cu adevarat nociv, in opinia noastra. Este vorba despre Daniela Lupu (foto), sefa DNA Pitesti, implicata in executii si inscenari de-a dreptul scandaloase.

Nu pleaca pentru ca a fost data afara, desi s-ar fi impus, tinand cont de achitarile rusinoase incasate si destinele distruse, ci pentru ca procurorarea Daniela Lupu si-a dat demisia de la conducerea DNA Pitesti. De altfel, in sedinta de marti, 3 septembrie 2019, Sectia pentru procurori a CSM i-a aprobat demisia procuroarei Lupu, postul urmand sa se vacanteze de la data de 16 septembrie 2019. Conform minutei CSM, Daniela Lupu urmeaza sa se intoarca la Parchetul Tribunalului Valcea, acolo de unde a venit la DNA: “Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat eliberarea doamnei procuror LUPU DANIELA din functia de conducere detinuta, respectiv procuror sef al Serviciului Teritorial Pitesti din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, prin demisie, incepand cu data de 16.09.2019 si continuarea activitatii acesteia in functia de procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea (unitate de parchet de la care provine), incepand cu aceeasi data”.

Palmaresul lui Lupu

Se pare ca Daniela Lupu i-a tinut la sertar ani de zile dosarul de corupție al presedintelui PNL Valcea, Cristian Buican. Speram ca de-acum sa se faca dreptate si procurorii sa aiba mana libera sa-si faca datoria!

Tot Lupu i-a spălat ca la Nufarul pe Witold Urbanowski, directorul CIECH Soda Romania si fostul presedinte al CJ Valcea, Gica Pasat, in afacerile de externalizare a profitului, respectiv- achizitionarea tomografului de catre SJU Valcea!

In ceea ce priveste cariera procuroarei Daniela Lupu la DNA, o simpla cautare pe internet este edificatoare. Concret, de-a lungul anilor, Lupu a fost implicata in facaturi carora le-au cazut victima zeci, daca nu cumva sute de persoane. Sunt cateva cazuri celebre in care Daniela Lupu a fost implicata direct sau care s-au petrecut in timp ce asigura managementul DNA Pitesti. Spre exemplu, Daniela Lupu este cea care a semnat rechizitoriul in dosarul in care au fost trimisi in judecata ex-presedintele Consiliului Judetean Pitesti Constantin Nicolescu si deputatul PSD Mircea Draghici. Un dosar finalizat in prima instanta, la Completul de 3 judecatori ICCJ, cu 42 de achitari crancene (click aici pentru a citi).

De asemenea, aceeasi procuroare Daniela Lupu a semnat rechizitoriul prin care DNA Pitesti a trimis in judecata doi batrani cu varste de peste 80, respectiv 70 de ani, pe care a vrut sa-i arunce la puscarie pe motiv ca in calitate de experti ar fi incercat sa-l favorizeze pe fostul sef al CJ Pitesti Constantin Nicolescu. A fost doar un alt rateu al Danielei Lupu, caci atat Curtea de Apel Pitesti, cat si Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus achitarea celor doi.

Tot legat de cariera Danielei Lupu la conducerea DNA Pitesti mai trebuie amintit cazul fostului sef al Politiei Rutiere Lucian Dinita. Trimis in judecata pentru trafic de influenta, intr-un dosar instrumentat de DNA Pitesti cu “sprijin de specialitate din partea SRI”, Dinita a fost achitat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti pe motiv ca fapta nu exista. Halucinante au fost insa acuzatiile parchetului anticoruptie. Mai exact, Lucian Dinita a fost acuzat ca s-ar fi implicat in restituirea unui permis de conducere mai devreme de perioada stabilita initial, primind in schimb un miel, doi curcani si 5 kg de pastravi, produse in valoare de 672,5 lei.

Nu in ultimul rand, sa mentionam cazul avocatului Radu Nistor, din Baroul Arges. Umilit public, defilat in catuse si tinut aproape o luna dupa gratii, Nistor a fost achitat definitiv de Inalta Curte in dosarul in care DNA Pitesti, printr-un rechizitoriu intocmit din informatiile noastre de aceeasi Daniela Lupu, l-a acuzat de folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, trafic de influenta, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata si instigare la marturie mincinoasa. A fost un dosar in care, asa cum avocatul Nistor a dezvaluit la ICCJ, tinta reala ar fi fost judecatoarea Irina Lazar, ex-presedinta Tribunalului Arges.

Sursa: luju.ro