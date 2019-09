FILME VECHI pe care merita sa le revezi: idei potrivite pentru noptile tarzii

Zilele lungi si calduroase de vara sunt un prilej excelent pentru a te relaxa alaturi de prieteni si familie. O activitate potrivita este vizionarea de filme, fie ca vrei sa improvizezi un cinema in gradina sau ca te uiti chiar de pe canapea intr-o zi calduroasa in care nu vrei sa te desparti de aerul conditionat. Daca ai nevoie de idei pentru a-ti reincarca bateriile fara sa iesi din casa, iata cateva filme vechi pe care sa le revezi vara asta:

SCREAM (1996)

Un film horror clasic, care are marele avantaj de a nu folosi povestile cliseice cu fantome, demoni si case bantuite. Distributia este cu actori tineri, iar cateva dintre scene au devenit cunoscute in cultura populara si au inspirat jocuri, reclame sau melodii. In plus, acestui prim film i-au urmat 3 continuari si un serial TV, pentru care MTV a cautat actori acum cativa ani. Este o idee buna sa revezi acest horror alaturi de prieteni, vara aceasta, unde mai pui ca are si faze amuzante sau ironice, care sigur iti vor smulge un zambet.

STRALUCIREA ETERNA A MINTII NEPRIHANITE (2004)

O drama puternica, care nu are cum sa nu te miste, desi are si cateva elemente amuzante, menite sa te faca sa zambesti. Daca iti doresti sa te transpui din nou in atmosfera unei povesti de iubire care reuseste sa se rescrie chiar si dupa ce a fost stearsa, atunci te sfatuim sa revezi acest film. Jim Carrey si Kate Winslet fac super echipa, iar jocul lor este impecabil, ceea ce reprezinta un motiv in plus pentru care acest film merita mai mult de o vizionare. In cazul in care nu iti amintesti, coloana sonora este si ea deossebita.

FIGHT CLUB (1999)

Un thriller ce abordeaza teme complexe, cum ar fi valorile societatii moderne, gasirea fericirii sau cultura populara. Are o distributie de exceptie, din care face parte si Brad Pitt si o poveste foarte ironica, ce merita sa fie vazuta a doua sau a treia oara. Vizioneaza din nou acest film intr-o seara linistita de vara, pe un videoproiector in aer liber sau chiar la tine in sufragerie. Daca nu ai aparatura necesara pentru a-ti face un mini-cinema chiar la tine acasa, gasesti pe ROMBIZ tot ce ai nevoie.

UN SOCRU DE COSMAR (2000)

O comedie amuzanta, in care foarte multe persoane se regasesc: cine nu si-a facut macar o data griji in privinta viitorilor socrii? Ben Stiller si Robert DeNiro fac un duo de exceptie, iar acest film te poate face sa razi chiar nu esti la prima vizionare. Daca esti fan al acestui film, atunci vestea buna este ca vei putea sa revezi si continuarile, “Doi cuscri de cosmar”(2004) si “O familie de cosmar” (2010).

Relaxeaza-te din plin vara aceasta si bucura-te de timpul liber revazand filme dragi, interesante si care te vor face sa nu-ti iei ochii de la ecran nici la a doua, a treia sau a patra vizionare.

Sursa foto: Shutterstock.com