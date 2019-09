CRISTIAN BUICAN, PRESEDINTELE PNL VALCEA, ESTE DRAGNEA DE VALCEA

Da….. asa este!

Este agresiv cu presa!

Este subiectul unor anchete ale DNA care se pare ca inca bat pasul pe loc!

Firmele rudelor sau apropiatilor lucreaza cu statul!

Are inchiriate suprafete de teren in Ramnicu Valcea pe firme la care este actionar si plateste cateva sute de lei in buricul targului!

Si-a eliminat toti potentialii contracandidati din partid!

Face pe justitiarul desi el insusi poate sa fie oricand acuzat de diverse smecherii pe bani publici!

Ii place vanatoarea si masinile de teren cu care se etaleaza frecvent!

Are o prietena mult mai tânără, introdusa in diferite afaceri dubioase!

CRISTIAN BUICAN

PRESEDINTELE PNL

ESTE

DRAGNEA DE VALCEA