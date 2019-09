CET Govora cumpara gaze doar pentru furnizarea agentului termic catre populatia municipiului Ramnicu Valcea

In conditiile in care CIECH Soda Romania nu a acceptat oferta de pret, CET Govora va incheia in cursul acestei saptamani contractul de furnizare gaz metan doar pentru cantitatea necesara functionarii cu un singur cazan. Astfel va fi asigurata furnizarea agentului termic catre populatia municipiului Ramnicu Valcea. Dupa semnarea contractului pentru aceasta cantitate de gaz, CET Govora nu mai poate mentine pretul propus catre CIECH Soda Romania de 177,5 lei/Gcal, avand in vedere ca o suplimentare a cantitatii de gaz metan, solicitata dupa aceasta perioada, implica o noua negociere cu furnizorul de gaze.

Mnagementul defectuos al directorului general de la CIECH Soda Romania, Witold Urbanowski, duce, iata, la suspendarea activitatii Uzinelor Sodice Ramnicu Valcea. 500 de angajati ai USG trebuie sa-i multumeasca personal lui Urbanowski, care spera degeaba ca premierul Poloniei, in vizita sa din 18 septembrie, va reusi sa o convinga pe Veorica sa determine CET Govora sa furnizeze abur industrial sub pretul de productie! Timp de 10 ani, CET Govora a pierdut peste 80 de milioane de euro din relatia comerciala cu Uzinele Sodice Govora (CIECH) din cauza interventiilor politice in favoarea polonezilor! Dar acum CET Govora se afla in insolventa, iar administratorul judiciar Euro Insol nu va accepta NICIODATA, oricate interventii politice ar exista, sa furnizeze abur sau energie electrica in pierdere!

CET Govora va reveni pe profit, prin redimensionarea activitatilor, in special la Berbesti si Alunu, de unde vor fi trimisi acasa cateva sute de angajati, care de luni de zile cam taie frunza la caini.

Tiberiu Pirnau