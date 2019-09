Nicolae Sardarescu: Primăria Horezu organizează „Zilele oraşului Horezu”, eveniment aflat la cea de XV-a ediţie

În perioada 01-07 septembrie 2019, cu prilejul aniversarii a 532 de ani de atestare documentara, oraşul Horezu organizează o serie de manifestări culturale. Ca în fiecare an, aniversarea atestării documentare este sărbătorită sub genericul „Zilele oraşului Horezu”, eveniment aflat la cea de XV-a ediţie. Programul manifestărilor este divers, el cuprinzând spectacole artistice şi de divertisment, întreceri sportive la fotbal, șah, tenis de câmp, table. Pe 5 septembrie, de la orele 10.00, va avea loc, în cadrul evenimentului „Cros – Horezu 532” o cursa de alergare cronometrată. Traseul de desfăşurare al cursei de cros va avea linia de start, strada Mihai Eminescu, cu trecerea liniei de sosire, Strada Unirii. De la ora 16:00, pe traseul organizat pe strada Anton Pann, se va desfăşura competiția de Exatlon. În sala de spectacole a Casei de cultură „Constantin Brâncoveanu”, începând cu ora 14,00, va avea loc o întâlnire de suflet cu fiii localității sub genericul „Horezu – perspective viitoare”. În cadrul evenimentului vor participa foști primari și viceprimari, actuali și foști consilieri locali, cetățeni de onoare ai localității, preoți, șefi de instituții, foști salariați ai primăriei și alte persoane invitate. Vineri, 06 septembrie, în centrul orașului Horezu, începând de la ora 16,00, vor avea loc o serie de activităţi dedicate bicicliştilor, unde vor participa copii cu vârstele între 3 şi 6 ani. Evenimentul va continua, în centrul orașului cu un spectacol de muzică ușoară cu Trupa RUA și solista Roxana Bulborea & Trupa Lee Music. Ziua oficială a fost programată pentru sâmbătă, 7 septembrie, când, în centrul oraşului Horezu, vor avea loc mai multe manifestări. De la ora 11.00 va avea loc parada portului popular, urmată de deschiderea oficială a evenimentului, când vor rosti alocuţiuni primarul oraşului, reprezentanţii judeţului şi alţi invitaţi. De la ora 12,15 este programat un moment emoţionant: premierea cuplurilor care împlinesc 50-60 ani de la căsătorie, a cetățenilor orașului cu vârsta de 90 de ani și peste și a tinerilor elevi care au obținut rezultate deosebite la examenele de capacitate și bacalaureat. De la orele prânzului începe spectacolul folcloric, vor urca pe scenă ansamblurile invitate, iar de la ora 18.00 este programată premierea în urma competiţiilor sportive. Sub genericul „Distrează-te române !” , începând cu ora 19:00 va avea loc spectacolul folcloric cu invitații TV Favorit, Marian Medregoniu, Victorița Lăcătușu, Gabriel Lungu, Andreea Teleguță, Cosmin Bîrlan și Andreea Croitoru. Prezentatoare: Ionica Voiculețu-Brumăraș. Zilele oraşului Horezu se vor încheia la orele 22.00 cu un foc de artificii.