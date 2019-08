Romprest Energy colecteaza selectiv deseurile la Ramnicu Valcea, alocand resurse materiale si umane in acest scop

COMUNICAT

ROMPREST ENERGY

Urmare a unui filmulet promovat de o televiziune locala si a unor reactii aparute in unele retele de socializare, a unor reactii din partea unor reprezentanti de institutie, care au luat in calcul doar varianta promovata de acea sursa din mass-media, Romprest Energy face urmatoarele precizari:

Romprest Energy si-a inceput activitatea in Rm.Valcea ca urmare a castigarii unei licitatii, in conditii de transparenta si egalitate de tratament, rezultatul licitatiei din 2015 fiind analizat si validat de catre comisia numita de Consilul local al Rm. Valcea, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si de Curtea de Apel Pitesti.

Contractul de Delegare incheiat cu Municipiul Ramnicu Valcea a primit avizul favorabil al organelor de control pentru achizitiile publice (A.N.R.M.A.P.) si a trecut prin filtrul SEAP. Prin urmare, autoritati administrative de reglementare, jurisdictionale si judecatoresti s-au pronuntat in cauza, exprimand concluzii care atesta respectarea tuturor conditiilor de catre societatea noastra.

Pe toata durata derularii Contractului de Delegare, incheiat cu Mun. Ramnicul Valcea, Romprest Energy s-a confruntat cu ostilitati din partea unor persoane care faceau parte din structuri din componenta Primariei Rm. Valcea, dar si din structuri teritoriale ale unor institutii ale statului (de ex. Garda de mediu, Agentia de mediu), care probabil, regretau ca fostul operator de salubrizare nu mai este in contract.

Simultan, probabil tot animate de acelasi sentiment profund de regret, unele surse din mass-media, transformau Romprest Energy in tinta.

Romprest Energy a actionat pe toata perioada derularii contractului de delegare in sensul indeplinirii obiectivelor de mediu prevazute de actele normative in vigoare, al conformarii intocmai cadrului legislative care reglementeaza desfasurarea activitatii sale, de asemenea al mentinerii calitatii serviciilor la un nivel superior, reusind sa le indeplineasca cu succes cu toate piedicile primite, pe care le vom expune in continuare.

Desi am mai facut-o si cu alte ocazii, raspunzand astfel unor atacuri vadit tendentioase, ne vedem nevoiti, cu riscul de a ne repeta, sa supunem atentiei cetatenilor orasului Rm. Valcea, dar si celor care doresc sa ne afecteze cu orice pret imaginea, o serie de date si informatii bazate pe lege, documente oficiale inregistrate la institutii al statului, cu competente in protectia mediului, in organizarea serviciilor de interes public, date si informatii cunoscute si de structurile competente din organigrama Primariei Rm.Valcea.

Prin filmul promovat si niste interviuri obtinute de la doi cetateni, realizatorii isi propun sa promoveze ideea ca la nivelul orasului Rm. Valcea, nu se colecteaza selectiv.

Fals! Romprest Energy colecteaza selectiv, alocand resurse materiale si umane in acest scop. Filmarea se realizeaza de la o distanta destul de mare si fara a acorda o atentie sporita unei succesiuni nefiresti de lumini si umbre la care se poate pronunta un expert in domeniu, noi spunem ca din filmare nu se vad separatoarele (practic niste plase metalice) montate in containerul de mare capacitate, care delimiteaza plasticul de cartoane si acestea de sticla. Daca ne uitam cu atentie si nu vrem cu orice pret sa promovam senzationalul, se vede cum operatorul de la macara dirijeaza golirea clopotele cu reciclabile si le elibereaza separat, fiecare in treimea destinata.

Pentru partile interesate in aflarea adevarului putem pune la dispozitie fotografii cu aceste separatoare montate in containerele destinate colectarii reciclabilelor.

In concluzie, colectarea reciclabilelelor depozitate de catre populatie in recipientele special destinate lor, se efectueaza separat si se transporta in vederea sortarii la o statie specializata detinuta de catre un alt operator.

Deseurile reziduale sau deseurile municipale depuse in recipiente de colectare, in amestec, se colecteaza asa cum sunt ele de catre gunoiere si se transporta in vederea tratarii lor si a extragerii unei noi fractii de reciclabile la acelasi operator specializat, care este dotat cu o statie performanta de tratare/sortare a deseurilor.

In sprijinul celor afirmate mai sus, rugam cetatenii dar si persoanele interesate de aflarea adevarului sa consulte raportarile oficiale facute de firma noastra catre autoritatile de mediu si catre Primaria Rm. Valcea din care o sa se constate, cel putin referindu-ne doar la lunile iunie si iulie, ca Romprest Energy impreuna cu operatorul statiei de tratare/sortare a deseurilor, New Recycling a realizat un grad de valorificare a reciclabilelor reintroduse in circuitul economic situat intre 10 si 20%, de valorificare energetica situat intre 60 si 80% si a redus eliminarea prin depozitare la Depozitul Feteni, pana la 20%.

Aceasta, in timp ce tinta stabilita de Uniunea Europeana tarii noastre este de a reduce eliminarea prin depozitare la 50%.

Rugam persoanele interesate sa ne ajute sa identificam unde in Romania, in prezent, se mai realizeaza astfel de indici de performanta pe care Romprest Energy ii atinge la acest moment, desigur, avand in vedere, aceasta nu in ultimul rand, tarifele practicate cat si faptul ca nu ne este asigurata exclusivitatea, existand pe piata colectarii deseurilor operatori care nu asigura trasabilitatea!

Avem nevoie de mass-media in continuarea campaniilor desfasurate de firma noastra, in limita resurselor financiare pe care noi le-am putut aloca, pentru a determina populatia sa precolecteze la sursa deseurile, sa le depuna separat in recipientele cu destinatie specializata, pentru ca asa cum spunea unul din cetatenii intervievati, in ghena, desi recipintele sunt etichetate, populatia depune tot in amestec.

Noi fotografiem zilnic tarcurile, ghenele, recipientele pentru a proba ca in continuare, deseurile municipale in cea mai mare proportie, sunt depuse in amestec.

Punem la dispozitia persoanelor interesate toata baza noastra de imagini care sa sustina afirmatia de mai sus.

Tot persoanelor interesate putem pune la dispozitie date si informatii, sustinute de documente si nu numai, privind rolul unor persoane in a crea disfunctionalitati in desfasurarea activitatii noastre, in crearea unei imagini defavorabile firmei, toate acestea in scopul scoaterii noastre din contract.

Ori aici trebuie sa inteleaga toata lumea: deseurile depuse in amestec necesita operatiuni cu efort material si uman care costa si aceste costuri se regasesc in tarifele suportate de catre populatie, intreprideri comerciale, institutii. Singura solutie in reducerea acestor costuri este sortarea desurilor la sursa de generare.

Nu putem sa nu reamintim cetatenilor si persoanelor interesate, ca in continuare, Mun. Ramnicu Valcea are unul din cele mai mici tarife de salubrizare, daca ne raportam la alte localitati comparabile din punctul de vedere al populatiei, tarife mai mici chiar decat cele practicate in localitati mai mici din Judetul Valcea, unde s-a ajuns la 19 lei/locuitor.

Studiind istoria, este in practica noastra de a distruge tot ceea ce merge bine la un moment dat. Nu suntem perfecti! Avem si noi disfunctionalitatile noastre, dar ne straduim sa le sesizam la timp, sa le remediem cat mai repede, sa luam cat mai multe masuri de preventie si sa reducem cat mai mult din disconfortul creat!

Dar daca analizam datele, realizarile noastre sustinute de documente oficiale, este normal sa ne adresam autorilor materialului promovat in mass-media, persoanelor care au reactionat imediat in sensul solicitarii sanctionarii societatii noastre:

„Cui foloseste aceasta actiune? Cat de premeditata este ea? Are ea vreo legatura cu solicitarea modificarii unor tarife care conform legii sanctioneaza practica gestionarii deseurilor in amestec, urmare a cresterii unor costuri legate de tratare/sortare? Cine este impotriva principiului de a plati mai putin daca presortezi la sursa? Cine este impotriva intrarii pe aceasta piata a deseurilor a OTR-lor, care vor suporta o parte din costurile legate de tratare/sortare?”

Poate intr-o buna zi, vom aduce la cunostinta cetatenilor si a persoanelor interesate, si raspunsurile la aceste intrebari.