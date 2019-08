Iuliana Moise (ALDE) ar trebui sa renunte la postul de director de la RAR. Asa e corect si elegant!

Iuliana Moise, directoarea de la RAR Valcea, a fost numita politic in functie! Asadar, nu pentru ca este o mare valoare in acest domeniu cu care nu prea are vreo tangenta. Daca ar fi corecta, Moise membru ALDE Valcea – si-ar depune imediat demisia, avand in vedere ca ALDE la nivel national nu mai are alianta cu PSD. E simplu! Dar NU, Iuliana Moise se lamenteaza prin presa, ca ea este capacitate mondiala si ca va iesi la pensie de la RAR, ca asa vor muschii ei…

Nicu Trandafir