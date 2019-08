În timp ce autorităţile dorm în front, Cetelem te trimite ca rău platnic la Biroul de Credite, deşi ai rate achitate în avans

Situaţie incredibilă cu instituţia financiară de acordare credite în regim rapid, unde un client acuză că este bun platnic, cu ratele la zi, ba chiar în avans, însă Cetelem obstrucţionează refinanţările şi, mai mult, a ajuns la Biroul de Credit din cauza unei “erori”. Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă, Cetelem şi-a creat un renume prin acordarea unor sume de bani într-un timp scurt, la dobânzi mai mult sau mai puţin avantajoase, fiind un concurent activ pe piaţa cămătăriei legale, care face ravagii în România. Din această poziţie, lipsa de profesionalism şi abuzurile la care Cetelem apelează în ultima perioadă au depăşit orice limită.

Instituţia cămătăriei este condamnată de legislaţia din ţara noastră, însă, spre satisfacţia şi amuzamentul “actorilor”, legea nu se aplică niciodată. Dacă, pe hârtie, “defilăm” cu legi europene, în practică, românii se afundă în datorii, prin practici incredibile. Emilia Pătruţi este un client mai vechi al Cetelem. Bun platnic, s-a aventurat la o refinanţare la BRD, situaţie care ar fi ajutat-o într-o problemă personală, cât şi pentru achitarea în continuare a ratelor la Cetelem. “Noi eram clienţi vechi la ei (Cetelem – n.r.). Cumpăram produse de la Flanco, dar, de multe ori, aveam ofertă, precum plăteam toţi banii cash şi nu dădeam dobândă şi am lucrat şase, aproape şapte ani cu ei. Soacra mea a făcut un împrumut la ei, un credit de 9.500 de lei, în ianuarie a.c. Data scadentă este 1. Am plătit prima rată, februarie, martie, aprilie şi, la sfârşitul lui aprilie, începutul lui mai, am dorit să facem o refinanţare prin BRD, pentru că am pus termopane la casă şi ne trebuia o anumită sumă. Ei nu mai puteau să ne facă refinanţare şi am cerut prin BRD, cu o dobândă mult mai mică, o sumă dublă, ca să pot să achit şi acela şi să îmi rezolv şi problemele acasă. În momentul în care am solicitat scrisoarea de refinanţare, mi-au eliberat-o în cinci zile”, a declarat Pătruţi, pentru “Replica”. Ceea ce a urmat după acest episod, depăşeşte orice imaginaţie. Cu o rată în avans, “erorile informatice” ale celor care se recomandă a fi la dispoziţia clienţilor au adus-o pe Pătruţi la disperare. “Mi-a venit răspunsul de la BRD, că putem să mergem marţi (13 mai – n.r.) să ridicăm banii. Însă, marţi, am constatat că soacra mea era băgată deja în Biroul de Credite, că ar fi rău platnică, pentru că nu şi-a plătit o rată, rata pe luna aceasta, că deja intrasem în mai. Pe 1, ştiţi că a fost liber, pe 2 ei nu au lucrat, pe 4 deja era în Biroul de Credite. Ca să rezolvăm mai repede, am fost şi am plătit încă o rată în avans. Încă 380 de lei, o rată, în avans. Dar, de pe data de 4 mai, până azi, ei nu ne-au scos din Biroul de Credite. I-am sunat cred că de 50 de ori pe zi. Cum e posibil, dom-le, să fie în Biroul de Credite, când în calculator apărea în urmă cu o zi cu rată în avans? Aşa apărea, se vedeau toate plăţile făcute de soacră. Mi-au zis apoi că au apărut nişte probleme tehnice şi că se va rezolva, dar nu ştiu când şi că ne vor contacta ei”, a declarat Pătruţi, pentru “Replica”, ajunsă astfel în situaţia de a fi obstrucţionată în a accesa refinanţarea de la BRD: “Exact! Pentru că, în contractul lor, scrie în felul următor: clientul poate să facă rambursarea creditului anticipat în orice moment doreşte. Însă, banca poate să-şi recupereze comision de 0,5%, la suma pe care o rambursează doar în cazul în care trec mai mult de şase luni”, a declarat Pătruţi.

Dusă de nas şi ameninţată cu instanţa

Cetelem nu face notă discordantă în ceea ce priveşte practica recuperărilor de creanţe din România. În eventualitatea în care un client are o sumă datorată, doar la forţa militară nu poate apela Cetelem, însă se foloseşte cu măiestrie de recuperatorii care terorizează constant clienţii, prin practici sancţionate doar de lege, mai rar de autorităţi. Pentru că îşi permit pentru moment, cei de la Cetelem nu ezită să îşi ameninţe clienţii, exact aşa cum a făcut şi cu Pătruţi. “Eu am cerut o scrisoare de la ei o scrisoare, prin care să-mi demonstreze că punerea soacrei în Biroul de Credite a fost eronată. Eu am lucrat în bancă şi ştiu nişte reguli. Pe ei asta i-a deranjat cel mai mult, pentru că am cerut câteva documente, care, practic, arătau că ei au greşit. Acum le am, am scrisoarea de refinanţare, pe care am cerut-o pe data de 29, luna trecută. Am act care arată că soacra a fost băgată în Biroul de Credite pe data de 4 mai şi scrisoarea că a fost o eroare pe data de 12 mai. Mi-au zis că mă dau în judecată, pentru că i-am hărţuit cu prea multe telefoane şi nu mai vor să vorbească cu mine, iar soacra mea e mai în vârstă şi nu ştia nici termenii aceia bancari şi am vorbit eu şi au zis acum că i-am hărţuit, că nu sunt clientul lor şi că mă vor da în judecată că am cerut documente în numele mamei şi nu am procură notarială. Nici măcar nu au anunţat-o! Conform contractului de credit şi a legii, trebuia introdusă în Biroul de Credite după 30 de zile în care ea fusese anunţată cu cel puţin 15 zile înainte că are o rată restantă. Au spus că au înţeles. N-au făcut asta, îi pot da în judecată. Apoi, mi-au zis că a fost o eroare de calculator şi că nu am nici o dovadă că ei au făcut eroarea. De pe data de 4 mai, mă mint într-una că nu o să mai apară şi nu o să mai apară”, a declarat Pătruţi, pentru “Replica”, care susţine că neregulile nu se opresc aici. “Am sunat la Biroul de Credit, doamna de acolo mi-a spus că o să-mi dea desfăşurătorul cu ratele şi datoriile, dar asta va veni în cel puţin zece zile lucrătoare, dar mi-a spus că există o lege. În momentul în care o bancă sau un IFN, că ei (Cetelem – n.r.) asta sunt, solicită către Biroul de Credit remedierea unei erori în cazul în care un debitor a fost băgat fără să fie vina lui, actualizarea se face automat. Deci, în momentul în care clientul face sesizare către bancă, banca sună automat şi se face imediat actualizarea cu datele corecte, iar ei (Cetelem – n.r.) îmi spun mie că trebuie să aştept cel puţin 14 zile din momentul în care fac sesizarea. Mi-au luat sesizarea în calcul pe data de 12, ca să mai treacă o lună, să le mai plătesc încă o rată şi să nu pot să fac refinanţarea”, a concluzionat Pătruţi.

Marius Florian VASILE

Sursa: https://www.replicaonline.ro/cetelem-te-trimite-ca-rau-platnic-la-biroul-de-credite-desi-ai-rate-achitate-in-avans-173932/