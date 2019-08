Eforturile CET Govora de a tine in viata Chiech Soda Romania SA si Chimcomplex SA Borzesti (Oltchim SA) si imprejurarile care au dus la modificarea conditiilor contractuale

COMUNICAT DE PRESA

Eforturile CET Govora de a tine in viata Chiech Soda Romania SA si Chimcomplex SA Borzesti (Oltchim SA) si imprejurarile care au dus la modificarea conditiilor contractuale

Referitor la unele informatii aparute recent in presa cu privire la majorarea de catre CET Govora a pretului aburului industrial livrat catre cei doi parteneri Chiech Soda Romania SA si Chimcomplex SA Borzesti (Oltchim SA), Euro Insol, in calitatea sa de administrator judiciar a CET Govora face urmatoarele precizari:

1. Din derularea contractului cu USG/Ciech Soda Romania, in perioada 2007 – mai 2016, respectiv intrarea in insolventa a termocentralei, CET Govora a inregistrat o pierdere de 289.345.889 lei (67.594.128 euro) reprezentand diferenta intre costul de productie si pretul de contract.

2. Din derularea contractului cu Oltchim S.A, in perioada 2007 – primele 6 luni ale anului 2016, CET Govora a inregistrat o pierdere de 103.287.481 lei (23.903.748 euro) reprezentand diferenta intre costul de productie si pretul de contract. La pierderea suferita de CET Govora din derularea contractului cu Oltchim se adauga si suma de 136.899.919 lei, suma inscrisa la masa credala odata cu insolventa Oltchim, diminuata prin confirmarea planului de reorganizare al Oltchim, la valoarea de 41.263.662 lei.

3. Astfel, timp de 10 ani, CET Govora a sustinut USG/Ciech Soda Romania si Oltchim in procesul de productie, aceasta fiind permanent defavorizata, livrand abur industrial sub pretul de cost, chiar si sub pretul reglementat de ANRE, inregistrand pana la intrarea in insolventa pierderi din aceste contracte de peste 90 milioane euro.

4. Astazi, CET Govora foloseste echipamente (cazane, turbine, mori, instalatii) care au o vechime de peste 30 de ani fiind uzate fizic si moral.

5. Pierderea cauzata din relatiile contractuale cu Chiech Soda Romania SA si Oltchim SA a fost de natura a pune in imposibilitate CET Govora de a sustine financiar modernizarea instalatiilor in vederea conformarii acestora la obligatiile de mediu, fapt ce se reflecta in pretul actual al aburului industrial.

6. Preluarea in anul 2015 de la Complexul Energetic Oltenia a carierelor Panga, Berbesti Vest si Alunu a condus la necesitatea realizarii unui plan amplu de investitii pentru rezolvarea problemelor transferate odata cu activitatea de minerit. Avand in vedere faptul ca utilajele de mare capacitate si circuitele de transport erau intr-o stare avansata de uzura fizica si morala, CET Govora a fost nevoita sa faca cheltuieli de aproximativ 150 milioane lei (30 milioane de euro), exceptand cheltuielile salariale si cu utilitatile, pentru aducerea acestora la paramentrii normali de functionare, bani ce ar fi putut fi folositi pentru investii si cresterea randamentului centralei.

7. Dupa preluarea carierelor, s-a produs o scaderea treptata a cantitatii de carbune ce a putut fi exploatat, generata in principal de urmatoarele cauze:

– alunecarile de teren – factor cu actiune permanenta, specific judetului Valcea, care s-a manifestat anual, culminand cu alunecarea de la Cariera Panga din luna ianuarie 2018, ce a condus la diminuarea productiei de carbune de la 653.500 tone in anul 2017, respectiv la 213.000 tone in anul 2018;

– exproprierile de teren, pentru avansul fronturilor de lucru, neefectuate la timp – din cauza numarului mare de dosare de expropiere nefinalizate, precum si a diverselor cauze care au impiedicat finalizarea, au condus inca din anii 2014 – 2016 la imposibilitatea respectarii in totalitate a tehnologiilor de lucru, conform programelor anuale de exploatare;

– epuizarea progresiva a rezervei de carbune, in special din carierele Panga si Berbesti Vest, conducand la conditii defavorabile exploatarii prin cresterea raportului steril – carbune la peste 10 la 1 incepand cu anul 2017, fapt ce a dus la cresterea pretului de productie al carbunelui.

– alunecarea de teren din data de 23 mai 2019 din cauza precipitatiilor abundente, ce a produs scoaterea din functiune a excavatorului E 01 situat în orizontul productiv al carierei Alunu. In urma acestui eveniment s-a redus productia de carbune a carierelor din cadrul CET Govora cu aproximativ 51%, adica 650.000 tone anual;

8. Evolutia pretului certificatelor EUA (CO2) a fost extrem de abrupta incepand cu anul 2018. Daca in anii 2016 – 2017 s-au inregistrat valori aproximativ asemanatoare, in jurul a 5 euro/EUA, la sfarsitul anului 2018 valoarea acestora a ajuns la 23 Euro/EUA, respectiv 30 Euro/EUA in 2019.

9. Emisiile de CO2 rezultate din intreaga activitatea a anului 2018 au fost de 1,2 milioane tone, ceea ce a obligat societatea sa returneze Autoritatii Competente de Mediu (ANPM) pana la 30 aplilie 2019 cantitatea de 1,2 milioane certificate EUA, echivalentul a 26 milioane Euro (adica aproximativ 123 milioane lei).

10. Costurile conformarii aferente anului 2018 au avut impact negativ asupra societatii afectand derularea programelor privind investitiile de mediu, retehnologizarilor si a programelor de mentenanta, necesare mentinerii capacitatilor de productie, in conditiile in care acestea au reprezentat aproximativ 40% din cifra de afaceri a societatii.

11. CET Govora este obligata sa realizeze investii pentru conformarea la mediu in vederea continuarii activitatii. Pentru conformarea depozitului de zgura si cenusa, conditie obligatorie pentru obtinerea Autorizatie Integrate de Mediu pentru Cazanul 7, este necesar sa se realizeze investitii in valoare de aproximativ 23,2 milioane lei in urmatorii 2 ani, astfel incat sa fie asigurata capacitatea de depozitare pentru continuarea activitatii centralei.

12. De asemenea, CET Govora are in derulare o investitie de aprox. 22 milioane de euro pentru desulfurarea cazanelor 5 si 6, investitie necesara conformarii la cerintele de mediu.

13. Evenimentul produs in data de 23.05.2019 in urma caruia a fost scos din functiune excavatorul E 01 situat în orizontul productiv al carierei Alunu, declarat ca si eveniment de forta majora, conform Avizului nr. 416/06.06.2019, emis de Camera de Comert si Industrie Valcea, a dus la cresterea substantiala a costurilor de productie a carbunelui extras din carierele proprii, ca urmare a diminuarii cu peste 51% a productiei de carbune.

14. Cu toate ca CET Govora avea posibilitatea sa denunte contractele pe care le avea in derulare imediat dupa aparitia cazului de forta majora, furnizorul de energie termica si electrica a facut toate eforturile pentru continuarea livrarii aburului si energiei electrice catre Chiech Soda Romania Soda si Chimcomplex, in scopul continuarii relatiilor comerciale si implicit pentru salvarea Platformei Chimice Ramnicu Valcea.

15. Desi costurile de productie au crescut considerabil, afectand intreaga activitate a CET Govora, preturile actuale la aburul industrial au fost mentinute pana in data de 18.09.2019, perioada in care CET Govora a invitat in repetate randuri partenerii contractuali in scopul identificarii celei mai bune solutii in ceea ce priveste schema de functionare si preturile pentru aburul industrial care rezulta din aceasta, pentru continuarea relatiilor comerciale si dupa data de 18.09.2019, dand astfel dovada de deschidere si disponibilitate pentru purtarea unui dialog constructiv si transparent cu partenerii comerciali.

16. Pentru a-si onora obligatiile contractuale asumate in relatiile cu USG/Chiech Soda Romania si Chimcomplex, CET Govora a importat in perioada iunie-august 2019 o cantitate 37.962 de tone de huila, suportand astfel o cheltuiala suplimentara de 16,335 milioane lei. De asemenea a contractat de la Complexul Energetic Oltenia 175.000 de tone de lignit la o valore totala de 21,65 milioane lei. Mai mult, tot pentru a-si respecta angajamentele fata de partenerii contractuali, CET Govora a consumat o cantitate suplimentara de 35.667 mii Nmc de Gaze naturale de la Romgaz in valoare de 43,64 milioane lei.

17. CET Govora a facut eforturi importante in a livra partenerilor comerciali abur industrial conform contractelor in vigoare, atat in ceea ce priveste cantitatea cat si pretul. Mentinerea pretului contractual actual la aburul industrial pune CET Govora in imposibilitate de plata si in stare de faliment. Acesta este motivul pentru care CET Govora a invitat reprezentantii Chicomplex si Chiech Soda Romania la o renergociere a contractului, in conditii de renatbilitate minima si pentru CET Govora.

18. Cet Govora a pus la dispozitia reprezentantilor Chicomplex si Chiech Soda Romania modul de fundamentare al pretului precum si propunerile CET Govora de continuare a relatiilor contractuale cu cei doi parteneri. De asemenea, administratorul judiciar a prezentat in cadrul rapoartelor lunare depuse la judecatorul-sindic si comunicate creditorilor situatia reala a activitatii CET Govora, cu mentiunea ca aceste rapoarte sunt publice si pot fi accesate de orice persoana interesata.

19. Inca de la deschiderea procedurii insolventei CET Govora din data de 09.05.2016, administratorul judiciar Euro Insol a implementat toate masurile necesare functionarii CET Govora, astfel incat sa asigure coexistenta partenerilor de pe Platforma Chimica Rm. Valcea. Avem convingerea ca relatiile contractuale cu Ciech Soda Romania precum si cu Chimcomplex Borzesti – Sucursala Rm. Valcea vor continua si dupa data de 18.09.2019, atata timp cat toate partile implicate participa la negocieri cu buna-credinta.

BIROUL DE PRESA

EURO INSOL