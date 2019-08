Primul ministru Viorica Dancila poate sa SALVEZE sau sa DISTRUGA zeci de mii de locuri de munca in judetul Valcea!

Reprezentantii societatii CET Govora SA isi exprima intreaga deschidere si disponibilitate pentru purtarea unui dialog constructiv si transparent cu partenerii comerciali, strategici, de pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea, dar cu toate acestea situatia este una deosebit de grava si numai Guvernul Romaniei, respectiv primul ministru Viorica Dancila, poate sa se implice LEGAL sa ajute judetul Valcea, sa nu intre intr-un colaps economic!

Avand in vedere cazul de forta majora din data de 23.05.2019, respectiv prabusirea unei mase de pamant dislocate din zona de lucru a excavatorului E 01 – 1400 de la Cariera Alunu, ceea ce a dus ulterior la rasturnarea excavatorului, productia de carbune neceasara termocentralei a fost diminuata cu aproximativ 50%.

Desi in aceasta perioada, CET Govora a intreprins toate demersurile in vederea gasirii unor solutii pentru suplinirea deficitului de carbune cauzat de avaria produsa in data de 23.05.2019, solutiile identificate nu pot asigura in totalitate cantitatea de carbune necesara functionarii in aceleasi conditii ca si pana acum.

Pentru asigurarea livrarii aburului industrial catre Chimcomplex S.A. Borzesti si catre Chiech Soda Romania S.A., au fost identificate mai multe scheme de functionare, bineinteles conditia fiind si sprijinul guvernamental, avand in vedere ca societatea CET Govora apartine STATULUI ROMAN!!!

Pe de alta parte, oricate presiuni ar face Guvernul Poloniei sa-si ajute firma din Romania, Chiech Soda, realitatea este ca societatea CET Govora nu va mai furniza niciodata abur tehnologic sau energie electrica sub pretul de productie, asa cum a facut-o ani de zile inainte de intrarea in insolventa! Atunci CET Govora a pierdut in relatia cu Ciech Soda – peste 70 de milioane de euro, cu acesti bani ar fi fost realizate toate investitiile necesare functionarii CET-ului in bune conditii!

In acest sens, CET Govora a invitat partenerii comerciali, in perioada 26 – 28.08.2019, la sediul societatii, in scopul identificarii celei mai bune solutii in ceea ce priveste schema de functionare si preturile pentru aburul industrial care rezulta din aceasta, in vederea continuarii relatiilor comerciale si dupa data de 18.09.2019.

Nici sindicatele de pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea nu stau cu mainile in san:

In data de 23 august a avut loc o intalnire a tuturor sindicatelor reprezentative din zona: Sindicatul Chimistul Oltchim din SC Chimcomplex Râmnicu Vâlcea, Sindicatului Sodistul din Ciech Soda România, Sindicatului 2015 din CET Govora, Federației SALROCA din SNS SA și CARTEL ALFA – Filiala Vâlcea. În urma discuțiilor a fost semnata o adresa care a fost transmisa către Guvernul României, în atenția primului ministru Viorica Dăncilă, în care se solicită intervenția de urgență pentru ca zeci de mii de valceni sa nu ramana fara locuri de munca! Mai mult ca sigur – daca nu va exista o implicare guvernamentala – PSD poate sa-si ia ADIO de la aceste zeci de mii de voturi! Acesta este adevarul!

Tiberiu Pirnau