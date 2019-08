PRIMARUL MIRCIA GUTĂU, ÎNGRIJORAT DE SITUAȚIA DE PE PLATFORMA CHIMICĂ. IATA CUM POATE SA AJUTE CONCRET PRIMARIA – PLATFORMA CHIMICA!

Urmăresc cu mare atenţie situaţia actuală de pe Platforma Chimică, o situaţie potenţial gravă nu doar pentru firmele care funcţionează acolo, ci pentru întreaga comunitate locală. Am remarcat şi implicarea sindicatelor care reprezintă salariaţii societăţilor comerciale afectate de această criză şi apreciez abordarea lor comună pentru că, dincolo de cifre de afaceri şi valori ale profitului, este vorba de oamenii care trăiesc în acest oraş şi în acest judeţ.

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea nu are pârghiile legale de a se implica în soluţionarea cât mai rapidă şi reciproc avantajoasă a acestor negocieri care au creat tensiune pe Platforma Chimică. Dar asta nu înseamnă că nu sunt foarte îngrijorat de pericolul care ameninţă un număr impresionant de vâlceni.

Fac de aceea un apel la toate entităţile implicate, fie ele de la nivel local sau naţional, pentru a găsi cea mai bună soluţie care, pe de o parte, să permită desfăşurarea în condiţii normale a activităţii economice pe Platforma Chimică, iar pe de altă parte să asigure stabilitatea locurilor de muncă. Am convingerea fermă că printr-o analiză corectă şi o negociere responsabilă, se va ajunge la un consens mult aşteptat şi benefic întregii comunităţi locale.

Mircia Gutău,

Primar

NR – Apreciem ingrijorarea primarului Mircia Gutau. Edilul Ramnicului s-ar putea implica direct in solutionarea acestei crize sau cel putin ar putea sa sprijine Platforma Chimica Ramnicu Valcea, cea care vireaza anual zeci de miliarde de lei vechi – impozite si taxe – in conturile Primariei Ramnicu Valcea. Ajutorul ar putea consta in marirea subventiei de la Consiliul Local pentru termoficare alocata CET Govora, avand in vedere ca Ramnicu Valcea plateste cea mai mica subventie din tara!