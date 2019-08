Constantin Radulescu bate cu pumnul in masa Guvernului, sa rezolve situatia grava de pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea!

Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, se lupta cu morile de vant guvernamentale sa rezolve situatia grava de pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea. Zeci de mii de locuri de munca sunt in PERICOL!!! Primul ministru Viorica Dancila trebuie sa se implice URGENT in gasirea de solutii pentru iesirea din actualul IMPAS daca mai doreste voturi din judetul Valcea. Din surse sindicale am reusit sa aflam ce contine ultima adresa transmisa de Constantin Radulescu catre Guvernul Romaniei:

JUDEŢUL VÂLCEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Nr. 12463/20.08.2019

GUVERNUL ROMÂNIEI

Doamnei Prim- Ministru –Viorica Dăncilă

Spre ştiinţă:

Domnului Vice Prim-Ministru, Mihai –Viorel Fifor

Domnului Vice Prim –Ministru, Vasile Daniel Suciu

MINISTERUL ECONOMIEI

Domnului Ministru Niculae Bădălău

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Domnului Ministru Eugen Orlando Teodorovici

MINISTERUL ENERGIEI

Domnului Ministru Anton Anton

Stimată doamnă Prim-Ministru,

Stimaţi domnilor Miniştri,

Judeţul Vâlcea se confruntă cu o situaţie care poate deveni dezastruasă pentru economia judeţului şi extrem de gravă pentru economia naţională.

În centrul acestor probleme se situează Societatea CET GOVORA S.A., societate aflată în insolvenţă potrivit Încheierii de şedinţă nr. 83 din 09 mai 2016, pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 1396/90/2016.

În fapt, odată cu prăbuşirea Excavatorului cu rotor de 2400 de tone, o instalaţie cu o vechime de peste 40 de ani, am solicitat sprijin în repetate rânduri Complexului Energetic Oltenia să livreze cărbune şi nici în prezent cantităţile de cărbune nu se livrează conform angajamentelor.

Fără cărbune, preţul aburului industrial şi al energiei electrice, produsă în regim de cogenerare, livrat către agenţii economici, are costuri ridicate.

În aceste condiţii, CIECH Soda România S.A. ne-a comunicat intenţia de a întrerupe activitatea de producţie a sodei calcinate şi a altor produse derivate din sodă, începând cu data de 17 septembrie 2019, aceasta fiind singura producătoare din România a materiilor prime respective, afacerile sale având un impact major la nivel regional –circa 3% din PIB – şi naţional, mii de persoane beneficiind din punct de vedere economic de investiţiile societăţii.

De asemenea, şi Societatea Chimcomplex S.A. Borzeşti va avea de suferit, deoarece, în procedura de privatizare a Societăţii OLTCHIM S.A., în anul 2018, aceasta a cumpărat 5 grupe de active ale societăţii, devenind cel mai mare combinat chimic din România, fiind furnizor de produse clorosodice.

O eventuală închidere a CIECH Soda România S.A., la data de 17 septembrie 2019 ar genera probleme şi pentru Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, furnizor principal al societăţii cu materii prime, sare şi produse derivate ale acesteia, inclusiv Societatea APAVIL S.A., societate aflată în prim proces de retehnologizare şi de implementare a Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea” va avea de suferit.

Stimată doamnă Prim -Ministru şi domnilor Miniştri, acestea sunt doar câteva dintre urmările unui dezastru posibil la nivel economic şi social ce ar putea lovi judeţul Vâlcea, întrucât se vor pierde cel puţin 10.000 de locuri de muncă, iar vieţile a peste 50.000 de vâlceni ar putea fi afectate în mod grav.

Aşadar, aşa cum v-am obişnuit în corespondenţa pe care v-am adresat-o cu privire la situaţia deosebit de gravă cu care se confruntă Societatea CET GOVORA S.A., societate aflată în insolvenţă, revin la adresele anterioare nr. 2291 din 15 februarie 2019, nr. 2291 din 14 martie 2019 şi nr. 9200 din 25 iunie 2019 şi doresc să vă supunem din nou atenţiei dumneavoatră această problemă.

Totodată, precizez că Societatea CET GOVORA S.A., potrivit comunicărilor administratorilor, judiciar şi special, are nevoie de cantitatea totală de 500.000 tone de cărbune care urmează să fie livrate în tranşe egale pentru perioada octombrie 2019 –septembrie 2020, cu posibilitatea de trasport pe cale ferată.

Îmi menţin solicitările anterioare, precum şi cele pe care le-am formulat în adresa nr. 9200 din 25 iunie 2019, cu precizarea că sprijinul dumneavoastră în rezolvarea acestora este esenţial pentru a nu se întrerupe activitatea de livrare a aburului industrial.

În situaţia în care livrarea cărbunelui nu se va realiza Planul de reorganizare al Societăţii CET GOVORA S.A., societate aflată în insolvenţă, aprobat în luna decembrie 2018, de către Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr. 1396/90/2016, va avea de suferit, urmări care se vor resimţi la nivelul întregii platforme chimice prin blocarea activităţii tuturor agenţilor economici legaţi la sistemul centralizat de termoficare urbană, dar şi de imposibilitatea livrării energiei electrice, având în vedere capacitatea societăţii de cogenerare a energiei termice utile.

Vă anexez, alăturat, în copie, adresa nr. 9200 din 25 iunie 2019, privind solicitările anterioare, precum şi adresa comună a sindicatelor şi filialelor acestora, organizate la nivelul platformei chimice, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 12457 din 20 august 2019, în vederea acordării sprijinului dumneavoastră.

Faţă de adresa nr. 12457 din 20 august 2019, solicităm organizarea unei întâlniri în perioada 26-30 august 2019 la care să participe şi sindicatele semnatare ale adresei respective.

Cu consideraţie,

PREŞEDINTE,

Constantin Rădulescu