Primarul din Stroeşti, Toma Ciolacu, va amenaja un pod peste râul Cerna, o investiție de 220.000 euro

În perioada imediat următoare, primarul comunei Stroeşti, Toma Ciolacu, va construi podul Chioasa, peste râul Cerna, din satul Cireșu, investiție care are o valoare de peste 220.000 euro, care se va realiza cu fonduri de la Guvern, prin situații de urgență. Pentru reabilitarea Căminul cultural din satul Pojogi, primarul Toma Ciolacu așteaptă liniile de finanțare prin Grupul de Acțiune Locală, prin care să poată accesa un proiect pentru modernizarea acestuia. În luna martie, Consiliul Local al comunei Stroești a aprobat alocarea sumei de 100 milioane de lei vechi din bugetul local pentru realizarea Monumentului Eroilor din satul Dianu. În luna februarie, primarul comunei Stroeşti, Toma Ciolacu, a finalizat lucrările de modernizare a Şcolii cu clasele I-IV din satul Cireşu, un proiect în valoare de circa 120.000 euro: „Proiectul a fost realizat cu fonduri guvernamentale, printr-un program special care a susţinut dezvoltarea şi optimizarea infrastructurii şcolare. A fost o măsură foarte bună, prin care am reuşit să modernizăm instituţiile de învăţământ din localitate şi să le autorizăm din punct de vedere sanitar. Am reabilitat toate clasele din clădire, constând în schimbarea tocăriei, montarea de linoleum în toate clasele, amenajarea unui grup sanitar în interior, schimbarea acoperişului, etc.” În acest an, primarul Toma Ciolacu va asfalta două ulițe pe o distanță de aproape 1 km: Puiului (în lungime de 650 de metri, din satul Dianu) și ulița Găneștilor (pe o distanță de 350 de metri: „În funcție de banii pe care îi vom avea în buget avem în vedere încă 5 kilometri de ulițe, dar și modernizarea centrului civic. De asemenea, dacă nu am obținut finanțare pentru reabilitarea căminului cultural din satul Stroești, ne vom ocupa și de acesta și se va executa o reabilitare exterioară. Pentru căminul cultural din satul Pojogi așteptăm liniile de finanțare prin Grupul de Acțiune Locală, prin care să putem accesa un proiect pentru reabilitarea și modernizarea acestuia”. La sfârşitul anului trecut, primarul comunei Stroeşti a finalizat obiectivul de investiţii la staţia de pompare şi alimentare cu apă din satul Dianu.