De ce trebuie consilierii locali ai Ramnicului sa respinga proiectul CONTROVERSAT al SC LOVAGRO SRL de construire a unei pensiuni

În cadrul ședinței Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea se află pe ordinea de zi un proiect de hotărâre CONTROVERSAT: aprobarea documentaţiei de urbanism „PUD – Construire pensiune cu regim de înălţime S+P+1E, foişor, împrejmuire şi amplasare firmă luminoasă – strada Câmpului 18 A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar SC Lovagro SRL. Firma respectivă aparține chiar deputatului liberal Cristian Buican, dar se naște întrebarea, de unde va avea președintele PNL Vâlcea suma de 300.000 de euro pentru construirea pensiunii, în condițiile în care anul trecut abia a câștigat în total… 30.000 de euro de la Camera Deputaților și tot în 2018 și-a cumpărat un apartament în Râmnicu Vâlcea? Agentia Nationala de Integritate si Directia Nationala Anticoruptie vor intra in curand pe firul acestei afaceri! Pentru a evita suspiciunile penale ale construirii pensiunii, consilierii locali ar trebui să respingă sau să amâne propunerea, cu excepția poate a celor patru consilieri liberali, care vor vota și cu două mâini. Despre firma Lovagro mai spunem că anul trecut a avut afaceri de 10 miliarde de lei vechi, profit de 1 miliard de lei vechi, 7 salariați și tipul de activitate „Creșterea ovinelor și caprinelor”. In cazul in care consilierii locali vor aproba acest proiect controversat este posibil ca pe viitor sa fie invitati la discutii de anumite institutii ale statului…