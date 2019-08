Bătrân din Gușoeni, mușcat de un șarpe veninos

La data de 25 august, incident grav în localitatea Gușoeni, județul Vâlcea. Un bărbat de 71 de ani a fost muscat de un șarpe, iar autoritățile susțin că reptila este posibil să fie veninoasă. Asta pentru că persoana a început să se simtă din ce in ce mai rau imediat după mușcătură. Bărbatul și-a dat seama că are nevoie de ingrijiri medicale si s-a urcat repede în mașina condus de fiul sau, cu intenția de a se deplasa la Spitalul Orasenesc Dragasani. Pe drum a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Valcea. Din cate se pare, omul are tensiunea foarte mica si s-a solicitat elicopterul pentru transportul lui la Spitalul Craiova.