Cum a reușit Ludovic Orban, președintele PNL, să fie cel mai penibil om de pe internet. Stilul lui de dans a devenit un curent urban 

Cum a reușit Ludovic Orban, președintele PNL, să fie cel mai penibil om de pe internet

A venit, a dansat și…a devenit viral. Ce să mai? Ludovic place la public. Filmulețele în care liderul PNL dansează pe diferite melodii strâng câteva mii de like-uri și distribuiri și se rostogolesc pe internet cu viteza luminii. Spre exemplu, pagina de Facebook ”Ludovic Orban dansând pe diferite melodii” a adunat peste 6.500 de like-uri și este făcută ”just for fun” (doar pentru amuzament), conform informațiilor apărute la rubrica ”About” (despre).

Fanii sunt în delir și comentează neîncetat, dar nu uită să felicite și administratorii paginilor. Unul dintre internauți a scris: ”Acesta este punctul culminant al evoluţiei Facebook: it’s all downhill from here 😆😆😆”. Pe de altă parte, unul consideră că ”PNL a crescut în ultimul sondaj doar datorită paginii Ludovic Orban dansând pe melodii diferite”.

Românii, râsul și umorul

Mai mult, având în vedere că Facebook-ul este pe ducă, pentru ca cei de pe Instagram să nu rateze mișcările lui Orban, există, mai nou, și o pagină cu numele ”ludovic dansatorul”. De cum intri pe profil, poți observa mesajul administratorului: „Ludovic dă din buric. Nu facem hate nimănui, totul este o glumă și trebuie tratată ca atare!”. Concluzie: românii, râsul și umorul, căci totul este sub bagheta hazului. P.S: stilul de dans nu a fost descoperit nici astăzi.