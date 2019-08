Constantin Radulescu: Drumul județean dintre Racovița și Perișani a fost reabilitat

Joi, 22 august, reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea, ai primăriilor Perișani și Racovița și ai firmei de construcții au fost prezenți pe Drumul Județean 703 M, unde s-au finalizat mai multe lucrări de reabilitare în zone afectate de căderi de pietre de pe versanți.

„Drumul Județean 703 M este un drum județean aflat în Țara Loviștei. Alături de mine sunt prezenți primarul din Perișani, viceprimarul din Racovița și reprezentantul constructorului. Aici am realizat, timp de un an de zile, lucrări de o complexitate deosebită. Am investit aici aproape 30 de miliarde de lei vechi, mai precis 27 de miliarde și jumătate, bani cu care s-au făcut lucrări de o complexitate deosebită; pentru că aici, și eu știu drumul acesta de peste 20 de ani, am venit pe acest drum când nu era nici un pic de asfalt. Consiliul Județean Vâlcea, printr-un contract pe care eu l-am semnat cu Guvernul României, a investit bani atrași prin PNDR, bani guvernamentali așadar pentru rezolvarea unor probleme deosebite de stabilitate a drumului, de stabilizare a platformei drumului, dar și a versanților. S-au făcut multe lucrări aici… S-au făcut lucrări de refacere platformă a drumului, un podeț tubular, ziduri de sprijin, rigole, gabioane, praguri de colmatare. Foarte important este că perioada de garanție a lucrărilor este de zece ani. Vreau să mulțumesc constructorului, vreau să mulțumesc domnilor primari și celor care au muncit zi de zi și colegilor mei de la Consiliul Județean Vâlcea, care, alături de mine, au lucrat să facem proiectul și să atragem acești bani. După cum observați, acest drum este și extrem de circulat, iar atunci când avem cantități însemnate de precipitații, albia râului devine un real pericol pentru platforma drumului. Este un drum pe care vom lucra în continuare pentru că mai sunt probleme de rezolvat și le vom rezolva. Discut foarte des cu primarii din această zonă și toate lucrurile pe care le facem le realizăm după ce ne consultăm cu domnii primari, cei care, alături de mine, se află în prima linie a bătăliei de a face fapte bune pentru Vâlcea”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Primarul Ion Sandu: Multumesc presedintelui Constantin Radulescu!

„Mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Vâlcea. Locuitorii din această zonă s-au confruntat cu multe dificultății din cauza infrastructurii precare de aici. În urmă cu mai bine de 20 de ani, au fost situații în care drumul a devenit total impracticabil. Asta pentru că, la fiecare mare viitură de ape, zona drumului era ruptă în întregime până la stânca de piatră, care a fost acum consolidată și a fost îmbrăcată cu această plasă de siguranță. De fiecare dată, noi, autoritățile locale, trebuia să intervenim aici.”, a declarat primarul localitatii Perisani, Ion Sandu.