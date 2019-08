Constantin Rădulescu le dă un sfat celor de la PNL Vâlcea: ”Hai să facem politică aproape de oameni NU LA CORT”!

”De acord! Orasul nostru frumos nu trebuie sa se transforme in bazar ….in talcioc ….. asa la nivel de imagine!

Orasul e cochet si frumos iar amplasarea corturilor politice ar strica farmecul si atmosfera aceasta!

Noi nu vom cersi semnaturi in corturi!

Vom folosi acest prilej pentru a sta de vorba de la om la om cu cei care vor dori sa ne sustina!

Terminati cu stilul acesta agresiv domnilor in galben!

Lasati orasul in pace!

Strangeti semnaturi …. vorbiti cu valcenii… lasati-ne cu prelatele voastre vopsite in galben!

Este inca sezon estival…. turistii apreciaza orasul pentru ca este cochet si linistit!

Hai sa facem politica mai putin zgomotos si propagandistic!

Hai sa aratam ca ii iubim pe valceni si ca le respectam linistea!

Hai sa facem politica aproape de oameni nu la cort!

Tin cu orasul… cu ramnicenii…. tin cu primarul care ii respecta!

Felicitari pentru decizie MIRCIA GUTAU”! a postat pe Facebook Constantin Rădulescu, președinte PSD Vâlcea.