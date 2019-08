Primarul din Dănicei, Dumitru Pirneci, spune că în prezent se lucrează la introducerea canalizării în 5 sate

Conform spuselor primarului din Dănicei, Dumitru Pirneci, în prezent se lucrează din plin la introducerea canalizării în 5 sate, după ce la sfârşitul anului trecut, s-a finalizat licitaţia, desemnându-se firma câştigătoare pentru proiectul de înfiinţare a reţelei de canalizare pe o lungime de 16,5 kilometri, pentru satele Dealul Lăunele, Bădeni, Glodu, Lăunele de Jos, Cireşu: „Valoarea proiectului este de peste 1,5 milioane de euro. Reţeaua va fi legată de staţia de epurare din localitatea Sâmbureşti. În localitate există în mare parte sistem de apă. Am în plan, cu fonduri alocate din bugetul local, să extindem reţeaua până la ultima casă. Alimentarea cu apă şi canalizarea reprezintă o investiţie în infrastructura de bază a oricărei comunităţi. Consider că aceste utilităţi sunt extrem de necesare şi contribuie la creşterea calităţii vieţii locuitorilor din localitatea noastră”. În urma unei decizii a Consiliului Local al comunei, Primăria Dănicei dispune în acest an de un buget local de peste 10,45 milioane de lei. În acest an, primarul din Dănicei, Dumitru Pirneci, are în vedere amenajarea unei piețe agroalimentare, cu fonduri din bugetul local: „În localitate, în fiecare an, de Înălţare, are loc un târg anual cu datină. Vreau să transform acest târg în târg săptămânal. Lipsa unui spaţiu amenajat îi face pe mulţi locuitori să meargă către alte localităţi pentru a-şi vinde produsele sau pentru a le achiziţiona. Crearea unor condiţii adecvate pentru cumpărarea produselor direct de la producătorii din comuna noastră este o necesitate care îşi aduce aportul la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie”. Primarul Dumitru Pirneci a finalizat lucrarea de asfaltare a drumului comunal 181. În luna august 2018, primarul din Dănicei, Dumitru Pirneci, a precizat că a primit suma de peste 150.000 euro pentru reabilitarea urgentă a drumului DC 181. Dacă acestă sumă nu ar fi fost alocată, satele Udreşti, Dobreşti, Linia pe Vale, Gura Crucilor şi Valea Scheiului ar fi fost izolate, iar accesul spre comunele vecine, Stoileşti şi Nicolae Bălcescu, nu ar fi fost posibil. Și în acest an, primarul Dumitru Pirneci continuă lucrările de extindere a rețelei de apă potabilă cu fonduri din bugetul local, în satele Udreşti şi Dobreşti.