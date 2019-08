Bomba! Florian Sturzu, fost angajat al SRI Valcea, cere serviciului despagubiri de UN MILION DE EURO!

Un fost angajat al SRI Valcea, Sturzu Florian, se lupta in instanta de ani de zile cu conducerea serviciului, atat de la nivel national cat si judetean. Acesta cere depagubiri de peste un milion de euro! Printre cei dati in judecata se numara si comandantul SRI Eduard Helvig (foto), dar si localnicul sturlubatic, actualul pensionar Ion Frumuselu, actionar la o societate de constructii ce are contracte de milioane de euro cu diverse institutii publice… Vom reveni cu informatii incendiare!

Foto: Fostul sef de trista amintire al Departamentului Securitate Economica din cadrul SRI Valcea, pensionarul Ionica Frumuselu