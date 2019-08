Omul „serviciilor“, Ion Molete, patronul firmei de construcții Europan Prod, castiga un contract de aproape 3 milioane de euro de la Primaria Ramnicu Valcea 

A)Serviciul de proiectare faza PT-elaborarea documentelor necesare : – Documentaţia tehnica de obtinere a autorizatiei de construire (D.T.A.C.) in conformitate cu Legea 50/1991 actualizata, 2 exemplare in original si pe suport electronic; – Proiect tehnic si detalii de executie elaborat in conformitate cu legislatia in domeniu valabila, inclusiv referitor la cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare sau mobile – Plan de securitate si sanatate – 3 exemplare in original si pe suport electronic; toate planurile proiectului vor fi predate pe suport electronic si in format.dwg; – Documentatia pentru Organizarea de santier în 3 exemplare in original si pe suport electronic; – Caiete de sarcini, antemasuratori, liste de cantitati rezultate din proiectul tehnic – 3 exemplare in original si pe suport electronic; – Devize oferta conform listelor de cantitati din proiectul tehnic – 1 exemplar in original si pe suport electronic; – Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor pentru racordarea la utilitati- 2 exemplare in original si pe suport electronic; – Certificat de performanta energetica (emis pana la data receptiei la terminarea lucrarilor); Proiectantul va asigura asistenta tehnica pe toata durata lucrarilor. Termenul de executie a serviciului de proiectare este de maximum 30 zile.Valoarea estimata a serviciului este de 211.356,74 lei fara TVA. B)Executie lucrari Lucrarile se vor executa numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in concordanta cu normativele si prescriptiile tehnice de executie precizate in Proiectul Tehnic. Durata garantiei de buna executie a lucrarilor, conform SF, este de minimum 3 ani. Durata de realizare a lucrarilor este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.Valoarea estimata totala a lucrarilor este de 12.058.244,50 lei fara TVA. In aplicarea prevederilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 si in masura in care in care termenele prevazute la art. 161 din Legea nr. 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu cel putin 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9