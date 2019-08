Primăria comunei Scundu are un proiect de amenajare şi reabilitare a bazei sportive din centrul localității

Conform primarului comunei Scundu, Dumitru Blejan, există un proiect de amenajare şi reabilitare a bazei sportive din centrul comunei: „Urmează să facem tribunele, să împrejmuim gazonul, iar lângă această bază vom amenaja un teren sintetic de mici dimensiuni. Investiţia se realizează cu bani din bugetul local, pentru a crea condiţii mai bune jucătorilor. În cadrul proiectului, au fost prinse lucrările de construire a unei tribune şi a unei scene, acestea fiind destinate inclusiv manifestărilor dedicate diverselor evenimente ale localităţii”. Pentru acest an sau anul viitor, primarul Dumitru Blejan are în vedere introducerea reţelei de gaze naturale în localitate: „Pentru acest proiect avem, ca variantă, să ne branşăm de la reţeaua gaze care se află la graniţa localităţii Ioneşti, dar trebuie mărit diametrul conductei care se află la drumul naţional, traversează satul Foteşti, şi de aici să preluăm noi investiţia. Aceasta este o variantă convenabilă, fiindcă distanţa este de doar 2,5 kilometri între cele două localităţi. Problema este branşarea la reţea a comunităţii, şi mi-e teamă, fiindcă localitatea nu are putere economică, din cauza scăderii demografice”. În luna aprilie, primarul Dumitru Blejan a scos licitaţie lucrările de asfaltare drumuri comunale pe o lungime de 8,5 kilometri, un proiect finanțat de Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiţii: „Tot prin acest program vom depune şi proiectele de extindere a reţelei de apă şi sistemului de canalizare, ambele pe o lungime de 8,5 kilometri, şi modernizarea iluminatului stradal”. Primarul Dumitru Blejan spune că sunt în curs de execuţie lucrările de reabilitare şi modernizarea dispensarului comunal, în valoare de 340.000 de euro, investiție finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Tot primarul Blejan recunoaște că a întocmit 7 proiecte, pe care le-a depus la Guvern, în vederea obţinerii de finanțări: „Este vorba de extinderi de alimentare cu apă, canalizare, asfaltări de drumuri, modernizarea iluminatului public, dar şi reabilitarea sediului primăriei, a şcolii şi a căminului cultural din localitate sunt proiectele depuse. Aşteptăm următoarea finanţare prin PNDL 3 pentru extinderea reţelei de apă, canalizare, asfaltare drumuri şi modernizare iluminat public”.