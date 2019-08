Deputat PSD Vasile Cocoş: „Nu vor mai fi blocate conturile firmelor pentru datorii mai mici de 10.000 de lei”

Deputatul PSD Vasile Cocoş aduce o veste bună contribuabililor, urmând ca aceştia să nu mai aibă conturile blocate pentru datorii la stat sub 10.000 de lei: „De marţi, 13 augurst, există plafoane majorate în funcție de care se decide aplicarea popririlor, conform unui ordin oficializat azi de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Modificarea vizează atât companiile, cât și persoanele fizice. Efectul direct va fi că mai puțini contribuabili vor avea activitatea blocată din cauza unor datorii relativ mici”. Este vorba de Ordinul ANAF nr. 2.098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial și deja se aplică. În esență, autoritățile au majorat plafoanele în funcție de care se decide înființarea unei popriri. Astfel, lucrurile stau, de-acum, în felul următor: în cazul marilor contribuabili, plafonul cuantumului obligaţiilor fiscale/bugetare restante a crescut de la 3.000 la 40.000 de lei; în cazul contribuabililor mijlocii, plafonul cuantumului obligaţiilor fiscale/bugetare restante a crescut de la 1.500 la 40.000 de lei; în cazul contribuabililor mici, plafonul cuantumului obligaţiilor fiscale/bugetare restante a crescut de la 500 la 10.000 de lei; în cazul persoanelor fizice, plafonul cuantumului obligaţiilor fiscale/bugetare restante a crescut de la 100 la 2.000 de lei. Autoritățile fiscale estimează că, astfel, mai puțini contribuabili vor avea conturile bancare poprite din cauza datoriilor la stat. „Prin creşterea plafoanelor obligaţiilor fiscale restante pentru care nu se înfiinţează, de îndată, poprirea bancară, se are în vedere să nu le fie afectate contribuabililor disponibilităţile băneşti pentru creanţe nesemnificative pe care le datorează statului”, se menționează în Ordinul ANAF nr. 2.098/2019.

Biroul de Presă