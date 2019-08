Cantitatea de combustibil necesară funcționării CET Govora în perioada sezonului de încălzire 2019-2020 este asigurată în totalitate

• Comunicat de presă CET Govora din 14 august 2019:

Având in vedere informatiile aparute in spatiul public in ultima perioada, Societatea CET Govora face urmatoarele precizari: cantitatea de combustibil necesara functionarii centralei in perioada sezonului de incalzire 2019-2020 este asigurata in totalitate, astfel incat furnizarea agentului termic pentru sistemul centralizat de termoficare urbana a Municipiului Ramnicu Valcea sa se faca la parametrii optimi.

Prin proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice”, finantat prin Axa prioritara 3 POS MEDIU – instalatiile aferente sistemului de termoficare urbana (Cazanul nr. 7, pompele si retelele de termoficare) sunt conforme la legislatia de mediu si respecta valorile limita de emisii in conformitate cu Directiva 2010/75/UE transpusa in Legea nr.278/2013.

Fata de cele prezentate mai sus, facem precizarea ca nu exista motive de ingrijorare pentru locuitorii municipiului Ramnicu Valcea racordati la sistemul centralizat de termoficare urbana, cu privire la asigurarea confortului termic in sezonul de incalzire 2019-2020.