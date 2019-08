CEL MAI BUN PREȚ LA APARTAMENTE – ZONA CENTRALĂ! 

Descriere

Apartamente 3 camere si living, suprafata construita 100 mp, suprafata utila intre 85mp – 88mp, preturi de la 65.000 Euro la 80.000 Euro.

Etaje disponibile intre P – 13.

Apartamentele se vand direct de la proprietar – FARA INTERMEDIARI. Preturile afisate includ TVA de 5%.

Apartamentele se predau finisate. Materialele folosite sunt de cea mai buna calitate si conforme cu normele europene in vigoare. Finisaje si dotari apartament : usa de intrare metalica, usi interior, tamplarie PVC, placaj gresie in baie si balcon, placaj faianta in baie, parchet laminat, baia utilata cu obiecte sanitare, centrala si calorifere, peretii vopsea lavabila alba. Exterior izolat cu vata bazaltica pentru placare.

Apartamentele dispun de finisaj termoizolant , geam termopan si centrala termica profesionala, elemente care asigura un confort termic deosebit.

Apartamentele se vand nemobilate.

Contorizare individuala a consumului de gaz, curent electric si apa.

Structura blocurilor este pe cadre din beton B650, zidarie de 25cm, placata cu vata bazaltica.

Blocul este dotat cu doua lifturi pe senzori de ultima generatie, Schindler.

Datele si prezentarile de pe site au caracter pur informativ.

Etaje valabile in limita disponibilitatilor

PRETURI : de la 65.000 €

– 80.000 Euro – etajul P

– 75.000 Euro – etajul 1

– 72.000 Euro – etajul 2

– 70.000 Euro – etajul 3

– 68.000 Euro – etajul 4

– 66.000 Euro – etajele 5 – 9

– 65.000 Euro – etajele 10 – 13

Avansul minim este de 5%. Se poate accesa orice program bancar „Prima Casa”, „Credit Imobiliar” ….

Galerie Foto

Plan 3D interactiv

Click pentru a vizualiza planul 3D interactiv

NOTA: Pentru mobil este necesara instalarea unei aplicatii. Aplicatia va permite sa rotiti planul 3D in orice unghi si sa mariti sau sa micsorati imaginea.

Video Prezentare

Click pentru a vizualiza video-ul de prezentare.