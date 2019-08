Deputatul Cristian Buican face presiuni asupra constructorilor din judet sa lucreze cu firma fratelui plus alte firme marca PNL?!

Baietii destepti ai PNL Valcea capuseaza Regia Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea si firmele de constructii care au contracte de zeci de miliarde de lei vechi, in urma unor licitatii corecte, legale?! Azi, presedintele PNL Valcea, Cristian Buican, a aruncat o fumigena rasuflata, o manipulare ordinara, prin presa aservita, ca la Sirineasa – RAJDP ar fi asfaltat doar 3,8 km de drum si a incasat bani pentru 11 km. O minciuna imensa! Conform directorului RAJDP Valcea, Nicolae Valimareanu (liberal si el!) au fost asfaltati exact cati km. de drum au fost contractati de la Consiliul Judetean Valcea: 6,33 km de covoare bituminoase, realizate pe DJ 677F, lucrari ce s-au executat pe raza localitatilor Popesti, Sirineasa si Babeni!

Dar oare ce il mana in acest razboi al minciunilor si al dezinformarii pe Buican? Este posibil sa fie vorba despre presiuni asupra constructorilor din judet, sa lucreze ca subcontractori cu firme liberale (patroni membri PNL), care asigura parandaratul la baronul galben?! Este posibil ca una dintre firme, care inchiriaza utilaje, sa-i apartina chiar fratelui deputatului, Mihai Buican? Intrebam, nu dam cu parul! Arhanghelul dreptatii, reclamagiul sef al judetului, are, iata, inclinatii penale?! Intrebam doar! NU ar fi la prima isprava de acest gen, Cristian Buican fiind cercetat de DNA Pitesti pentru infractiunea de trafic de influenta! Ar trebui ca RAJDP si Consiliul Judetean Valcea sa publice lista cu firmele prietenilor si rudelor lui Buican care lucreaza direct sau indirect cu aceste institutii! In acest caz este valabila, probabil, zicala: Hotii striga hotii!

Baronul galben Buican se zgaraie pe ochi de ciuda ca, in ultimii ani, Consiliul Judetean a alocat peste 15 miliarde de lei vechi pentru retehnologizarea, cumpararea de utilaje performante pentru RAJDP, singura regie functionala si pe profit real din tara! Astfel, RAJDP nu mai are nevoie sa inchirieze utilaje de la terti! In curand va incepe sa functioneze si noua statie de asfalt a regiei, care va mari profitul si calitatea lucrarilor executate de RAJDP!

Chiar asa, Buican, ne poti spune ce firma lucreaza la Muzeul Judetean Valcea?! A cui este?!

Vom reveni cu detalii incendiare, care vor constitui sigur baza unui dosar DNA!

Tiberiu Pirnau